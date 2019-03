Expomar confirma 120 stands con 300 marcas en la feria náutico pesquera de Burela

La próxima edición de la feria náutico pesquera Expomar, que se desarrollará entre los próximos días 9 y 12 de mayo en la explanada portuaria de Burela, tiene confirmada la presencia de 120 stands en los que estarán representadas más de 300 marcas del sector, según indicó el presidente de la Fundación Expomar, Alfredo Llano, tras la reunión de la comisión organizadora celebrada este martes en la localidad.

El también regidor burelés incide en que "hai xa confirmados máis de 120 stands con 300 marcas. A inauguración será o día 9 coa conselleira do Mar, sobre a unha e media. E tamén ampliamos a superficie de ocupación, que antes estaba nos 3.500 metros e este ano pasa a 4.000 para mellorar o espazo de exposición".

Alfredo Llano indica que al final decidieron celebrar jueves y viernes las jornadas técnicas, debido a su interés, pues se abordarán temas de ámbito social y gestión pesquera. El simposio, que se desarrolla en paralelo, acogerá la presentación de un estudio sociolaboral de la flota en Burela. "Tamén se vai tratar o plan estratéxico de Cepesca no ámbito social, que é outro dos piares de sostibilidade da pesca e a dimensión social na Política Común".

Con relación a la gestión pesquera, que se tratará en la jornada del viernes 10 de mayo, las jornadas incluyen un análisis de la puesta en marcha de los planes de gestión, así como la visión del sector por parte de sus representantes, las últimas novedades sobre el Brexit y la repercusión que la salida del Reino Unido de la Unión Europea puede tener para el sector pesquero. Reflexiones sobre el futuro de la actividad, la Política Pesquera Común y qué camino marcan las diferentes obligaciones y la situación de los caladeros son otros aspectos que se tocarán durante el simposio.

INTERÉS. Llano considera que "as xornadas técnicas son interesantísimas, actuais e atenden as principais inquedanzas do sector náutico pesqueiro, o encontro empresarial saca tódolos anos unha conclusións realmente relevantes para o sector, mentras que o Concello Galego aporta un complemento importante para a feira".

El encuentro empresarial, que reúne a las principales organizaciones del Cantábrico Noroeste, será en la mañana del viernes, de manera paralela al Consello Galego de Pesca.

El presidente de Expomar se muestra optimista respecto a la marcha del certamen, "porque a estas alturas xa está practicamente todo rematado, contamos cunha boa presenza de expositores e tamén para as xornadas técnicas e o encontro empresarial. Ademais vaise celebrar aquí o pleno do Consello Galego de Pesca", recuerda.

Alfredo Llano está convencido de que el certamen "é un dos máis notorios de todo o Estado pola calidade dos seus stands e pola presentación de moitas novidades".