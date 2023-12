Expomar busca dar visibilidad al sector marítimo con el Día do Orgullo Mariñeiro

La fundación Expomar de Burela organiza el próximo día 15 el Día do Orgullo Mariñeiro, con la colaboración del Concello y de la Consellería do Mar, con el objetivo de dar visibilidad al sector marítimo en la localidad y en la comarca. "Non vamos presumir do que temos, pero si estar orgullosos do que se leva feito e do que queda por facer", aseguró durante la presentación el gerente de la fundación, José Manuel González, ‘Brais’, que indicó que el germen del proyecto nació con los preparativos del centenario de la cofradía de pescadores con el objetivo de "ter un día para que a sociedade de Burela e a comarca vexan o que supón o sector pesqueiro e o mar para toda a comarca".

Brais también puso de relevancia la importancia del sector pesquero en la localidad: "Hoxe Burela, a través de Absa, comercializa máis de 75 toneladas de peixe ao día, chegando ás 490 nunha xornada nalgún momento, e comercialízanse 116 especies que se distribúen a diario por toda España a través das 150 empresas que traballan na nosa lonxa. Unha lonxa que é a principal a nivel europeo de merluza do pincho e a primeira de Galicia en varias especies".

Esta jornada se sustenta en tres pilares: Orgullo Mariñeiro na Escola, Orgullo Mariñeiro no Escenario e Orgullo Mariñeiro no Prato.

La primera parte se desarrollará en ocho colegios de la comarca: el Península da Paz de San Cibrao; la escuela infantil San Roque, el colegio Lois Tobio y el IES María Sarmiento de Viveiro; el Nº 1 de Foz y el colegio de Muras, así como el Vista Alegre y el Virxe do Carme bureleses. Ese día más de 700 escolares de estos centros comerán merluza de Burela en sus menús.

Las actividades continuarán a las seis de la tarde en la casa de la cultura burelesa con la proyección del documental ‘Escamas, sangue’, producido y dirigido por Adrián Canoura y Breixo Llano. A continuación, habrá una charla coloquio con los directores y los protagonistas del documental moderado por el presidente de la Federación Española de Cofradías, Basilio Otero. Después actuará la coral polifónica burelesa y cerrarán el acto las intervenciones de la presidenta de la fundación Expomar y alcaldesa de Burela, Carmela López, y del conselleiro do Mar, Alfonso Villares.

Finalmente, el último acto será a partir de las ocho de la tarde en la carpa instalada en la Praza da Mariña, donde se ofrecerá una degustación gratuita de recetas elaboradas con diferentes especies de la lonja de Burela.

Intervenciones

El acto de presentación contó con la presencia de la delegada territorial de Mar, Mariña Gueimunde, de la alcaldesa burelesa y del concejal de Mar e Turismo burelés, Ramiro Fernández Rey.

En su intervención, Gueimunde destacó la importancia de los puertos mariñanos y aseguró que "grazas ao labor de patróns, mariñeiros, armadores e de fundacións coma esta que velan para que se potencie e avance este sector ten moito futuro". "O mar está axudado por todos os que estamos en terra e así debe seguir sendo".

Por su parte Fernández Rey, al igual que la alcaldesa, enmarcó esta jornada en el objetivo de la fundación Expomar de dar a conocer su labor en la sociedad y abogó por la continuidad de esta jornada en el tiempo y que "cada ano teñamos un Día do Orgullo Mariñeiro en Burela". Además subrayó el papel de la fundación para que Burela forme parte de la red de turismo marinero de España.

La regidora subrayó que desde Expomar quieren proyectar la labor de la fundación más allá de las jornadas técnicas y de la feria bienal, así como de Produart con nuevos actos que permitan a la sociedad conocer la historia del mar.