Expomar acoge las Xornadas Técnicas "máis abertas" con 160 inscritos online

Burela acoge durante esta mañana la vigésima octava edición de las Xornadas Técnicas que se organizan paralelas a la feria náutico pesquera Expomar, que este año la pandemia obligó a aplazar, pero se mantienen las charlas. Estas se presentan como "as máis abertas de toda a historia", según el gerente de la fundación Expomar, José Manuel González, ya que además de seguirse presencialmente se podrán hacer también por internet. Un formato este último para el que en la tarde de este miércoles había 160 personas anotadas, que podrán interactuar con los ponentes a través de la plataforma zoom.

Entre los que apostaron por esta fórmula se encuentran representantes de cofradías de pescadores, entidades empresariales y organizaciones de productores de todo el Cantábrico Noroeste, pero también peticiones llegadas desde el extranjero, incluso con consultas sobre si las ponencias se traducirían a otros idiomas. Cabo Verde o Francia son algunos de los países desde donde se seguirán las conferencias, que han despertado gran interés por la importancia de los temas a debatir y la calidad de los ponentes, "primeiras espadas" como los definió el presidente de la Fundación Expomar, Alfredo Llano.

El también alcalde burelés será el encargado de abrir las jornadas desde la cofradía de pescadores de Burela, cuyo salón de actos se ha habilitado para acoger al público interesado en acudir, que deberá pasar controles de temperatura, usar mascarilla en todo momento y mantener la distancia de seguridad con el resto de asistentes, entre los que estará el moderador de las jornadas, Javier Fraga, de Abanca Mar.

ADMINISTRACIONES. La directora general de Pesca Sostenible del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Isabel Artime, será la encargada de abrir las ponencias con una sobre los retos del sector pesquero español. La aprobación de la nueva Ley de Pesca también marcará la ponencia y, seguro, algunas de las intervenciones posteriores.

A la intervención de Artime desde Madrid se sumará desde Bruselas la de Emilia Gargallo, representando a la Dirección General de Asuntos Marítimos de la Comisión Europea, quien centrará su intervención en el futuro del sector.

Por la parte empresarial intervendrá la persona "que máis pode aportar e que o mércores estaba en Canarias negociando con Mauritania" como el presidente de Europêche, la asociación de las organizaciones nacionales de empresas pesqueras de la UE y que es el secretario general de la confederación española (Cepesca), Javier Garat.

"É alguén que representa moi ben ao sector e que se suma aos representantes que temos de todas as administracións, pois á europea e á española se suma tamén a galega, coa conselleira do Mar, Rosa Quintana, que clausurará as xornadas e que está tendo moi boa implicación sempre con nós", recuerda el mandatario burelés.

NOVEDADES. Las jornadas podrán seguirse por Youtube a través de la web de Expomar (www.expomar.com), donde quedarán subidas para consultas posteriores, lo que supone otra de las novedades de esta edición, que se concibe como un puente entre las virtuales del pasado año y las presenciales de la edición de 2022, en que se espera que se pueda recuperar el formato tradicional y contar con los ponentes en la localidad burelesa, recalcó José Manuel González.

El gerente de la Fundación Expomar recordó que están trabajando en otras cuestiones para este año, entre ellas la edición de un libro y un cuaderno de actividades para los más pequeños. Una edición que acercará a los niños bureleses a su entorno de la mano de los hermanos Bolechas. "Con isto, o que buscamos é que coñezan a vitalidade do porto de Burela, as artes de pesca, que saiban do patrimonio cultural pesqueiro da localidade", recuerda sobre una obra financiada por el Galp y que se dará a conocer con el inicio del curso escolar. Una propuesta que se suma a otras ya realizadas con anterioridad, como un congreso infantil sobre la pesca.

El impacto del covid-19, a análisis

El viernes será el turno de la cita empresarial, con el encuentro de representantes de organizaciones pesqueras, que abordarán diversos asuntos comerciales y sanitarios, puesto que ha sido un año muy marcado por la pandemia de covid-19 y comentarán cómo les ha afectado. El impacto de las estrategias europeas en el sector también figurará entre las conclusiones, "que logo se envían ás diferentes administracións", apunta Llano.



24 entidades

Son las que participarán en este encuentro telemático, con representación de todo el Cantábrico y entidades de carácter nacional.



La feria, en 2023

Los organizadores de la feria son conscientes de que no se podrá recuperar hasta 2023, para no coincidir con otros eventos el año próximo. Una cita "na que faremos unha boa exposición", apostilló el presidente de Expomar.