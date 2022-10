La explosión goleadora de David Pazos lleva en volandas al Burela FS

David Pazos impuso su ley en Sevilla para darle al Burela FS su tercera victoria del curso y resarcirse de la derrota en casa ante el Martorell. El Pescados Rubén sacó adelante el partido ante el Betis B con el segundo hat-trick de la temporada de ljugador de Ames, que está firmando un inicio de Liga a la altura de las expectativas que le apuntaban como el jugador franquicia de los naranjas. "Sei que vai soar a tópico, pero é que a alegría de marcar tres goles ten que ver co resultado final do partido. Si faigo un hat-trick e perdemos non vale para nada. Afortunadamente non foi o caso", aseguró el ala.

Con los 8 goles que lleva anotados, Pazos es el segundo máximo realizador de la categoría de plata, solo por detrás de Paniagua, del líder, Peñíscola, que lleva 9. El jugador del Pescados Rubén se muestra más que sorprendido por su explosión realizadora. "Non me esperaba marcar tantos goles porque nunca antes anotara 8 nas primeiras 5 xornadas, incluidos os dous hat-tricks, pero penso que xa me atopei ben na segunda volta da tempada pasada e noutras tempadas en Primeira División tamén fixen goles durante varias xornadas consecutivas. É verdade que estou traballando co adestador e co sicólogo do equipo, focalizado na axuda ao equipo e os goles".

No fue un partido fácil para el equipo que entrena David Rial, que llegó por detrás al descanso, 2-1, pero apareció Pazos para convertir dos goles casi consecutivos a los que después añadiría un tercero cuando el marcador reflejaba un 3-4 a favor de su equipo. No respiraron tranquilos los mariñanos hasta que Isma, al borde del final. "Foi un encontro no que nos custou atoparnos, sobre todo na primeira metade. Estivemos moi lonxe do que queremos ser e unha charla constructiva que houbo no descenso serviunos para poñernos as pilas", señala el jugador, que, no obstante, valora la importante de sacar adelante el partido. "Ao final nunha Liga sempre hai partidos coma o do Martorell na casa que non mereces perder e encontros coma o do Betis que ao mellor non fas tantos méritos para ganar, pero que é importante sumar os tres puntos".

AUTOCRÍTICA. Pese a la alegría por la victoria, los jugadores del Pescados Rubén no terminaron el partido con la satisfacción absoluta del trabajo bien hecho. "Seria un erro non facer un análise máis profundo que pensar que con ganar xa chega. Este encontro ao mellor o perdemos ante outro tipo de rivais con máis experiencia que o Betis e ao final do partido falámolo entre nós. Quedamos contentos, pero non satisfeitos ao cento por cento", dijo, añadiendo al respecto que «os erros ou desconexións puntuais que estamos tendo xa nos costaron puntos outras veces, así que debemos tratar de evitalos".

El triunfo en tierras sevillanas fue el segundo consecutivo para el Pescados Rubén FS como visitante, algo que llama la atención teniendo en cuenta la juventud del equipo. "Pode ser un dato curioso que sendo un equipo con tan pouca experiencia sacáramos adiante dous encontros tan dificiles como Zaragoza e Betis, sobre todo o primeiro, pero eu creo que o equipo está funcionando tamén moi ben na casa".

El próximo encuentro del Pescados Rubén Burela FS será en casa ante el Ceutí, que llega con 13 puntos, sin conocer la derrota, de la mano de Tomás de Dios. Pazos habla del partido. "É un equipo moi atrevido, con moito orde, un dos favoritos ao ascenso directo e dende logo a xogar o play off. Tiven a Tomás de Dios como adestrador e sei que virá a Burela a ganar, é unha gran proba para saber a que nivel nos atopamos", afirmó.