La explosión demográfica de A Pontenova que crea "benditos problemas"

El municipio de A Pontenova está viviendo un curioso fenómeno demográfico que tiene pocos paralelismos en concellos gallegos de interior. Y es que A Pontenova se está llenando de niños mientras que la mayor parte de municipios de su tamaño se vacía de ellos. La situación llega al punto de que actualmente el alcalde, el socialista Darío Campos, reconoce que afronta "un problema que nos encanta ter" que es el de redimensionar el Punto de Atención á Infancia (PAI) porque actualmente no tiene cabida para la demanda existente.

Campos explica que el PAI de A Pontenova llegó a estar por debajo de los 10 niños, pero añade que en este momento se encuentra en 20 reservas y con posibilidad de que esta cifra siga creciendo. "O que hai agora mesmo non está pensado para iso", explica el regidor, quien dice que se encuentra valorando la posibilidad de que esas instalaciones pasen a ubicarse en una zona del colegio de primaria de la localidad, aunque se trata de algo que está todavía por cerrar.

Con respecto a la ubicación actual del PAI, Darío Campos indica que cuando se puso en marcha "estaba claro que tiña espacio dabondo, pero agora é evidente que non, así que isto temos que arranxalo dalgunha maneira". Esta situación con los más pequeños se refleja también en los niños un poco más mayores. Así, en el colegio de la localidad el regidor apunta que antes de la pandemia la matrícula se encontraba en 69 niños. Dice que ahora mismo la matrícula está ya en 105, una cifra que considera muy buena y que sobre todo marca una tendencia "estupenda, porque o que nos indica é que na Pontenova hai vida e encántanos que isto se encha de nenos pequenos".

Darío Campos también apunta que aunque el PAI acarree gastos extra para las arcas municipales, dice no importarle en absoluto y hacerlo con el mismo gusto que se invierte en los mayores.

Mientras el alcalde analizaba la posibilidad de que el PAI se traslade a una zona del colegio actual "porque a verdade é que hai bastantes zonas que non empregan e que poderían valer" se encontró con una sorpresa burocrática. "Temos que ter claro se a propiedade do inmoble é municipal", indica algo sorprendido.

El regidor pontenovés señala que cuando empezaron a estudiar esa posibilidad vieron que en la época en la que se construyó el edificio y se cedió al Concello "non quedou totalmente claro de quen é. Atopámonos con isto e é necesario aclaralo, porque non é algo do que estemos totalmente seguros". Campos no culpa a nadie, simplemente a que "daquela as cousas non se facían como agora, e temos que mirar ben como está iso".

Hasta distintas zonas de A Pontenova fueron llegando en los últimos años mucha gente con hijos, sobre todo a raíz de la pandemia, buscando zonas tranquilas. Su apuesta por el turismo de naturaleza también parece estar detrás de este fenómeno demográfico que es prácticamente único.