La explosión en Cuba sacude As Pontes y Viveiro

La tristeza y la consternación invaden As Pontes y Viveiro tras conocerse que la joven Cristina López-Cerón Ugarte, de 29 años y con raíces en la ciudad del Landro, es una de las fallecidas a causa de la explosión en el hotel Saratoga de la Habana, y que su novio, César Román Santalla, con el que convivía en As Pontes, resultó herido grave.

La pareja empezaba a disfrutar de sus vacaciones en Cuba cuando los sorprendió en la calle la onda expansiva de la deflagración, en un viaje que habían organizado para descansar entre acompañamientos hospitalarios y que coincidía también con la celebración del 30 cumpleaños del joven.

La explosión se produjo poco antes de las cinco de la tarde del viernes (hora española) cuando un camión cisterna servía gas licuado a este hotel de cinco estrellas. De momento son 26 fallecidos y 80 heridos, 46 de ellos ingresados.

En el interior del establecimiento había únicamente un equipo de empleados que trabajaba en la puesta a punto del inmueble para su reapertura el próximo martes y la pareja vecina de As Pontes se encontraba en el exterior.

"Era una maravilla de niña, la quería todo el mundo", recalca la madre de Cristina, que se encuentra en shock por lo ocurrido: "No sabemos ni cómo estamos, yo no me lo creo todavía", dice sobre esta tragedia, de la que se enteró en la mañana del sábado. Comenta que la pareja viajó para descansar antes de ayudar en un ingreso hospitalario de un familiar del chico y tras una estancia en el hospital del padre de ella, con el que se estuvo quedando la joven haciendo turnos con su hermano pequeño.

"Les iba a tocar hospital y se fueron a disfrutar un poco y a cargarse las pilas", dice la madre, que cree que la explosión los sorprendió prácticamente "el primer día, en el primer paseo" tras llegar a Cuba, donde iban a estar cinco jornadas en La Habana y otras dos en la localidad de Varadero.

La familia de Cristina no tiene pensado viajar a Cuba y espera noticias en casa sobre la repatriación. "Allí no vamos a solucionar nada, mi niña ya no está", lamenta la madre. Sí viajan este domingo a La Habana familiares de César y su suegra desea "que cuando despierte esté su familia allí", pues los ponteses también están "muy angustiados" por lo sucedido.

Cristina, que trabajaba en la oficina de Abanca en Ortigueira, deja un grato recuerdo entre quienes la trataron. "Traballadora, moi agradable e moi riseira sempre", la define una joven que la conocía por colaborar en torneos de debate de la EF Business School en la que estudió un máster en banca y finanzas. Otro compañero con el que coincidió en el IES María Sarmiento antes de estudiar Economía en Santiago reseña que era "súper buena".

La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, trasladó las condolencias de la corporación municipal a la familia. "Non hai palabras para expresar a tristura e a consternación do pobo de Viveiro polas novas que chegan desde Cuba", dice Loureiro, que recibió la confirmación desde el Ministerio de Asuntos Exteriores en la mañana del sábado. "É unha desgraza, unha moi mala sorte", lamenta.

EL JOVEN. César Román, que permanece hospitalizado en estado grave en La Habana, es el pequeño de tres hermanos de una familia muy conocida en As Pontes. Tímido, risueño y muy apegado a los suyos, trabaja desde hace varios meses en una superficie comercial en Ferrol, si bien durante años fue empleado en el sector eólico.

El joven pontés acaba de cumplir 30 años, por lo que estas vacaciones en La Habana con Cristina, su pareja desde hace años, servían también de celebración. El suceso ha causado conmoción en As Pontes, donde la sorpresa, la pena y las muestras de apoyo a la familia se han sucedido desde que trascendió lo ocurrido. En principio, serán sus hermanos quienes viajen este domingo a Cuba para acompañarlo en el hospital y conocer de primera mano su evolución.

El alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, manifestó estar en contacto "coa familia e tamén co Ministerio de Asuntos Exteriores", detallando que César Román "xa foi operado e en principio está en situación grave, parece que fóra de perigo" aunque, aseguró, "loxicamente" su estado es "moi delicado".

"É unha auténtica desgraza, son unha familia moi coñecida da nosa vila. Dous veciños que levaban anos vivindo aquí, aínda que Cristina era procedente de Viveiro, era unha veciña máis da nosa vila", lamentó también el regidor que mostró "a total solidaridade das Pontes coas dúas familias". "Nestes intres trasladámoslles todo o noso agarimo ás súas familias e amizades", incidió Formoso, que avanzó que "hai unha parte da familia queda aquí e outra que está a viaxar cara á Habana para facerse cargo e estar ao carón dos veciños das Pontes".

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores informan que en cuanto tuvieron conocimiento del suceso, el embajador de España y el cónsul general siguieron la evolución del herido y se pusieron en contacto con las dos familias, a las que han ofrecido "toda la asistencia consular necesaria en estos casos, dentro del respeto a sus deseos y la protección de sus derechos".

"El Gobierno tratará de acelerar la repatriación"