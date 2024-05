Aroa Neira, de Burela a Kansas para brillar en el baloncesto

Nunca se hubiera imaginado Aroa Neira Gómez que su experiencia en Estados Unidos fuese tan sobresaliente. La joven burelesa, que está cursando el Grado 11, que corresponde a 1º de Bac en España, ha quedado campeona del estado de Kansas con el equipo de baloncesto femenino del Shawnee Mission South High School.

La mariñana está viviendo en Kansas City y estudia en uno de los institutos de la ciudad, además de jugar al baloncesto en el equipo de su centro formativo. "Primeros juegas contra los equipos de tu zona y luego contra los demás equipos de todo el estado, quedamos primeras" explica Aroa, que relata cuáles son las grandes diferencias entre cómo se vive el deporte en Estados Unidos y en España.

Aroa, con el equipo de baloncesto de su Hight School. EP

"Aquí los deportes son mucho más importantes, incluso más que los estudios, aunque para jugar tienes que tener todo aprobado", advierte. "También la diferencia es que el instituto está muy involucrado con el deporte, toda la grada de estudiantes está llena, y es mucho más competitivo... Y no solo con el baloncesto, en todos los partidos", y afirma que el pabellón de su instituto "siempre está lleno".

Otra de las diferencias es el tiempo que se le dedica al deporte, porque Aroa entrena todos los días unas tres horas. "Insisto, se lo toman mucho más en serio que en España, es diferente", subraya.

Reconoce que la experiencia está "mereciendo la pena" aunque reconoce que es "difícil". "Llegas a un colegio donde nunca fuiste, no conoces a nadie, y eso te hace crecer y madurar bastante", comenta. "Yo era la única nueva en el equipo, y eso te hace abrirte, ser más independiente, conocer gente y arreglarte tu sola", argumenta la joven jugadora de baloncesto.

"Es una experiencia que recomiendo a todo el mundo porque maduras en todos los sentidos”, puntualiza. Recuerda como para entrar en el equipo de baloncesto "me hicieron dos pruebas y finalmente me cogieron", dice. "Eso me puso muy contenta", señala. Cuando ganaron el torneo del estado "fue increíble, porque nunca me hubiera imaginado ir a un instituto y que fuera a ganar esta Liga, nunca hubiera elegido mejor el instituto, con unas compañeras de equipo geniales", comenta.

En cuanto a lo académico, Aroa reconoce que es "más fácil que en España". "Hoy tuvimos clase de cocina y también hacemos clases de joyería y escultura, por ejemplo", señala. "La única asignatura más difícil es Física y Química, pero en lo académico me va muy bien", advierte Aroa, que reconoce que "muchas veces no tengo nada que estudiar" e insiste que el ambiente que rodea al deporte "es increíble, porque tenemos una banda, las animadoras... Es maravilloso, muy divertido y muy emocionante", comenta Aroa, que también está probando otros deportes, como el atletismo.