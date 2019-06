El expárroco de Ribadeo y Trabada recurrirá al Supremo su condena

El exsacerdote José Emilio Silvaje, presentará recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo que lo condena a tres años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida, al considerar que se hizo con numerosos objetos religiosos en las parroquias de Ribadeo y Trabada en las que ejerció su ministerio entre los años 2008 y 2012.

"Después de una primera lectura y conversación con Silvaje indudablemente vamos a recurrir, porque estamos muy en desacuerdo con esa sentencia", dijo a Efe su abogado, José Manuel Oliveros.

Desde su punto de vista, "en el relato de hechos probados hay una interpretación no correcta de la prueba que se practicó en el juicio oral", donde "no se acreditaron de manera suficiente los hechos que el ponente relata en la sentencia", porque "no hubo ni un solo testigo que pudiese acreditar que viese a Silvaje apropiarse de algún objeto".

Por otra parte, aprecia una clara "falta de rigor en el punto de partida", dado que "no existía un inventario fehaciente" de las piezas que había en las parroquias y "se da por bueno lo que comentaban los propios vecinos, que existían antiguamente unos objetos y que después faltaban, sin una relación concreta y con un mínimo rigor".

Son "cuestiones no solo cogidas con alfileres sino que, directamente, no existe prueba", precisó.

Por otra parte, aprecia "una violación del principio de presunción de inocencia", porque "la Fiscalía no aportó pruebas suficientes para enervar ese principio y que se dé una condena de ese tipo, con esa severidad".

En ese sentido recordó que "el delito de apropiación indebida exige que exista ánimo de lucro, pero en este caso ni siquiera se intentó acreditar en qué modo se lucró Silvaje, porque no se analizaron sus cuentas y no se aportó ningún tipo de prueba documental, pericial o testifical para demostrar que se enriqueció con esas actuaciones".

"Lo que sí se acreditó es que mejoró de forma notable el estado de las capillas" en las parroquias por las que pasó, concluyó el letrado.