El éxito del veterano y la ilusión del recién llegado

Era julio de 1982, en mitad del Mundial de España y con Leopoldo Calvo-Soltelo como presidente, antes de la llegada de Felipe González al Gobierno en octubre de ese mismo año, en un clima de euforia con una recién estrenada democracia. El 3 de julio se inauguraba A Taberna, enfrente de la playa de A Rapadoira de Foz. Cuarenta años después, es uno de los locales de hostelería más veteranos no solo de la localidad focega, sino de A Mariña lucense.

Un establecimiento del que ahora es gerente Tita y que abrió en la década de los 80 Marisa, que recuerda con euforia y nostalgia aquel estreno. Por aquí pasaron Alejandro Sanz, que tocó la guitarra en 1983, o el año pasado Nathalie Seseña, que interpreta a Berta en la serie española ‘La que se avecina’. En el día a día del invierno "viene gente del pueblo y en verano atrae más a turistas, por su situación", afirma Tita, que regenta el negocio desde 2010 y que recientemente ha abierto una nueva terraza en el local anexo, que aporta más espacio y vida a un establecimiento legendario. "Nos da mayor amplitud, tranquilidad, buenas vistas y contamos con una terraza interior para el invierno".

Tita considera que la clave para mantenerse al pie del cañón durante cuatro décadas está en la localización. "Mira —indica señalando la playa de A Rapadoira en un día primaveral en Foz— la ubicación es fundamental, esto lo puede llevar cualquiera y lo único que puede provocar el cierre es que hagas muy mal el trabajo", dice con sinceridad.

El mundo de la noche ha cambiado. A Taberna siempre se conoció más como un pub, pero transformó su modo de funcionar adaptándose a los tiempos. En los años 90, la calle de los pubs en Foz, donde está enclavado este local, tenía más gente que el metro de Madrid en hora punta. Hoy eso acabó. Ahora abre a las once de la mañana y cierra tras dar las primeras copas de la noche. "Cuando mejor trabajamos es al mediodía, los fines de semana, a la hora de las cañas y vinos, y a primera hora de la noche", señala Tita.

CAMBIO DE COSTUMBRES. "Ahora hay mucha gente de día y menos de noche, las costumbres cambiaron", dice la gerente, que destaca dentro de su variedad de bebidas "la cerveza de bodega y las caipirinhas".

Tita, que trabaja en la hostelería focega desde hace muchos años, también ha visto cómo ha ido creciendo la localidad a nivel turístico. "Foz ya es un destino turístico como puede ser cualquier otro de Galicia. Viene gente de todas partes, también del sur", advierte, y cree que en este próximo verano "habrá mucha gente porque la Semana Santa ya fue un éxito rotundo y si el tiempo acompaña habrá afluencia".

Tita cree que la época fuerte para A Taberna y el resto de locales de hostelería es "desde mediados de junio, mes a partir del que ya se nota más gente, hasta septiembre, cuando empiezan los colegios, aunque los fines de semana de ese mes aún se sigue trabajando muy bien", afirma.

Como en otras localidades mariñanas, Foz también ha ido evolucionando en cuanto a la hostelería. "Somos pocos establecimientos para los meses de verano y muchos para el invierno", considera Tita, quien agrega que "antes los locales cerraban más en invierno, pero ahora aguantamos más durante todo el año", concluye.

Y si a A Taberna se podría definir como un local de éxito y de culto en Foz, hay otros que se estrenan. Es el caso de El Tigre, situado en la Praza da Fontenova de Viveiro, en pleno casco histórico. Se trata de un local que ocupaba antes la tienda de Regal Cerámica. Lo abre una emprendedora con mayúsculas, Ivana Pulleiro, una argentina que en los tres años que lleva en el municipio ha abierto cuatro locales.

"Estoy ilusionada con el reto", dice la empresaria afincada en Viveiro, que ya tiene experiencia y cuenta qué pueden encontrar los clientes que acudan a El Tigre. "Tenemos unos desayunos muy completos y variados para las mañanas y luego, para la hora de la comida, preparamos pizzas, bocadillos, perritos, etc. A partir de las cinco de la tarde empieza a funcionar la coctelería, hasta el cierre", explica. En El Tigre se podrán encontrar tanto cócteles con alcohol como sin él. Sobre la perspectiva que tiene para este verano, Ivana afirma que "si viene la mitad de la gente que hubo en Semana Santa en Viveiro ya estaría muy bien", indica, exponiendo el éxito rotundo de la celebración religiosa en abril en la ciudad del Landro.

BUROCRACIA Y NORMATIVAS. Su afán emprendedor le hace a veces luchar contra situaciones que ella califica de "desilusionantes", como la normativa y la burocracia. "Existen normas ridículas que te quitan las ganas de abrir locales y también hay muchísima burocracia", señala, y pone el ejemplo: "Llevo con este local un año alquilado y lo he podido abrir la semana pasada", asegura.

Pero también le encuentra el lado positivo: "Vine aquí a Viveiro porque mi hermano está aquí y estoy contenta, y también con mi equipo de trabajo, de los cuatro locales, aunque la verdad es que cada vez cuesta más encontrar gente para trabajar", concluye la empresaria argentina.

El coctelero de El Tigre preparando una bebida. JOSÉ Mª ÁLVEZ

El experto coctelero Luis Ángel trabaja en el local vivariense

Uno de los puntos fuertes que tiene El Tigre es la coctelería. Esta es una de las apuestas de Ivana Pulleiro con la apertura de este nuevo establecimiento. Su intención es que los clientes puedan empezar a degustar los cócteles desde las cinco de la tarde hasta el cierre. Para llevar a cabo esta iniciativa ha contratado a Luis Ángel, un experimentado coctelero. "Lleva años trabajando en esto y es un experto", dice Ivana, oriunda de Argentina que está convencida de que El Tigre puede funcionar muy bien en la ciudad. En la instantánea de esta página se puede ver al profesional realizando uno de los cócteles que sirven en este nuevo local en la ciudad del Landro.



Café ecológico

Otra de las novedades con que cuenta es un café ecológico, que a buen seguro triunfará ente los amantes de este producto haciendo disfrutar a los cafeteros en el negocio vivariense. El local abre todos los días excepto los martes, jornada de descanso para su personal.



El desliz de Alejandro Sanz

Uno de los recuerdos más importantes en los 40 años de historia de A Taberna es el paso de Alejandro Sanz. En un programa de La 1, que conducía el famoso presentador Bertín Osborne hace ya más de un lustro, el artista se refirió al establecimiento como La Guitarra, un nombre equivocado. "Se le olvidó, no pasa nada", declaró en su momento Marisa, la dueña del pub focego, que le perdona ese fallo a la persona más famosa que ha pasado por el negocio que ella abrió en el ya lejano 1982. Sanz pasó por A Taberna un año después de su apertura, en 1983, según recuerda la fundadora del local hostelero.



Una gorra firmada

Pasados unos años, Marisa coincidió con el cantante madrileño, del barrio de Moratalaz, en un pueblo de Guadalajara, de donde es su marido, y allí estuvo hablando con él. "Me firmó una gorra", recuerda la mujer que fundó A Taberna en Foz hace cuarenta años. Entonces, cuando tocó en Foz en 1983, no se atisbaba todavía el gran artista internacional en el que se convertiría tras la gran trayectoria musical que se forjó. Hoy en día sigue siendo uno de los cantantes españoles más cotizados y sus conciertos siguen llenando recintos para miles de personas.