Exigen la dimisión de la gerente del Hospital da Costa por "manipular" las listas de espera

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Mariña ha exigido este martes la "dimisión" de la gerente del Hospital da Costa, María José Cortés, por "manipular" las listas de espera.



En concreto, la plataforma ha denunciado "el maquillaje sin precedentes" de María José Cortés en relación con las listas de espera, "en las que manipula los tiempos de espera y, al mismo tiempo, se niega a publicar la lista de espera no estructural".



"La lista de espera normal es la estructural, pero si no aceptas las propuestas del Sergas con respecto a ir a la concertada o a la privada, pasas a la lista de espera no estructural", han denunciado los integrantes de la plataforma, que critican que estos pacientes están "en un limbo".



Según los datos de la plataforma, los datos de la gerencia para el servicio de ecografías indican una espera de dos meses, cuando "la realidad es que supera los cuatro meses", mientras que en los estudios cardiológicos, que la gerencia sitúa en 15 días, existen "denuncias oficiales" de pacientes que esperaron hasta 210 días.



Del mismo modo, la plataforma denuncia esperas de hasta 9 meses en consultas de traumatología y de cinco meses en rehabilitación. "Los pacientes crónicos que tienen que acudir al Hospital da Costa por falta de rehabilitación en el Centro de Salud de Burela tienen una lista de espera que supera los ocho meses", critican.



Por ello, la plataforma ha reclamado la puesta en marcha de un Plan Urgente para abordar las listas de espera, que contemple la utilización racional de los recursos del sistema público y abandone las actuales políticas de derivación hacia a centros concertados", que "únicamente promueven el enriquecimiento de empresas privadas".



Del mismo modo, ha exigido la dimisión de la gerente del Hospital da Costa, que "no trabaja para garantizar una atención sanitaria en tiempo y forma para la ciudadanía de A Mariña" y "solo obedece sumisamente órdenes políticas" que van "contra intereses de la sanidad" de la zona.