La exhumación de la enterrada por error en Xove, pendiente de Sanidade

La exhumación del cadáver de la mujer enterrada por error en el cementerio de Xuances, perteneciente al concello de Xove, tras fallecer por covid-19 en la residencia de Os Gozos, situada en Pereiro de Aguiar (Ourense), está pendiente únicamente de la autorización de Sanidade, según la familia de Concepción Arias Lorenzo.

Su sobrino, Modesto Ben, explica que acudieron al juzgado para preguntar cómo estaba el caso y en dichas dependencias les indicaron que el certificado de defunción ya había sido corregido desde que se detectó el error en enero pasado. El día 23 de ese mes salió a la luz que Concepción había fallecido el 13 de enero y que su cuerpo se encontraba desde el día 14 en el nicho familiar de Rogelia Blanco, su compañera de habitación, con la que se confundió a raíz del traslado desde el centro de mayores de Xove a la residencia ourensana de la Fundación San Rosendo el 30 de diciembre del pasado 2020. La equivocación se descubrió al regresar Rogelia a la residencia xovense tras superar el virus.

La familia de Concepción desconoce todavía hoy -tres meses después del error- cuándo podrá exhumar y llevar a cabo el traslado del cadáver al cementerio parroquial de Xove, donde cuenta con un panteón. "Sanidade ten que autorizar o traslado e supoño que o día que poñan terá que ir alguén alí verificar que se adoptan as medidas necesarias, nós xa temos falado coa funeraria daquí e ao parecer a fundación correría con tódolos gastos, pero ninguén se puxo en contacto con nós para confirmarnos nada disto. O problema segue igual, sen solucionar, como cando se coñeceu o erro no pasado mes de xaneiro. Entendo que o lóxico é poñer unha data, pero isto estáse demorando por moito máis tempo do que contabamos", dicen.

NORMATIVA. El decreto 151/2014 de sanidad mortuoria de Galicia recoge las técnicas de preservación de los cadáveres, así como las medidas a aplicar para efectuar el traslado de los cuerpos y restos humanos a los cementerios. En concreto, el artículo 22 precisa que son las jefaturas territoriales de Sanidade las competentes para expedir autorizaciones de exhumación y transporte de cadáveres, tanto si la reinhumación se realiza en el mismo camposanto, para lo que se utiliza un féretro común, o en diferente cementerio, lo que requiere a mayores el empleo de un arcón de traslado. De estos trámites se ocupan de manera directa las empresas funerarias a la que los familiares encargan el traslado.

Dicha normativa señala que hay que remitir una solicitud a la persona titular del departamento citado, junto con la partida de defunción literal del cadáver que se pretenda exhumar y el justificante de haber pagado la tasa correspondiente. En caso de existir un procedimiento judicial relativo al fallecimiento, previamente hay que solicitar autorización al juzgado competente. En los juzgados de Viveiro y Ourense no tienen constancia de que se instase la exhumación ni el traslado, según fuentes judiciales.