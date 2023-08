Una excavación en Mondoñedo dará luz a la Alta Edad Media en Galicia

La expedición arqueológica iniciada en una necrópolis en el lugar de Combarro, en Mondoñedo, por un equipo de investigación de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), así como algunos objetos recogidos en los alrededores de dicha necrópolis, servirán para arrojar luz sobre la vida en la Galicia de los siglos V al IX, la Alta Edad Media, una vez que se analice lo allí descubierto y las estructuras del entorno excavado. Es importante porque se trata de uno de los periodos históricos gallegos sobre los que hay menos datos en la actualidad.

El equipo que se encuentra trabajando en esa zona limitó la necrópolis de Combarro realizando excavaciones en diferentes tramos de tres zonas diferentes, de sur a este, según explicó la directora de la intervención, Celtia Rodríguez, quien hizo una valoración positiva de los resultados hasta el momento en unos trabajos en los que se invirtieron 154.000 euros procedentes del Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la USC.

La excavación tenía como objetivo principal limitar la necrópolis vinculada al siglo IX y localizó diferentes tipos de cerámicas, varias tumbas y una estructura de depósito en abandono. En el tramo sur la experta indica que los resultados "son negativos" al menos por ahora. En la parte exterior se encontraron dos estructuras donde los arqueólogos documentan "unha posible ocupación anterior á necrópole".

Los expertos esperan poder acceder a más fondos para continuar con las excavaciones dada su gran importancia arqueológica

La arqueóloga detalló que en este caso la importancia de este hallazgo es que la estructura "está asociada a un depósito de abandono con abundantes materiais cerámicos que nos levan a esa idade escura da historia de Galicia que é a Alta Idade Media". Añade que es "un periodo do que apenas se sabe nada sobre a xente do rural" y por eso dice que el estudio "é importante para a ciencia e para a historia de Galicia e está a arroxar luz sobre todas esas persoas que, por norma xeral, non aparecen nos escritos", relata Celtia Rodríguez.

En cuanto a las tres tumbas encontradas, las más destacadas son una infantil y otra de un adulto, ya que son las mejor conservadas. El equipo indicó que ya tenían documentadas estas tumbas de una anterior excavación y esperaban hallar una necrópolis más grande, pero matizan que precisan de más tiempo para poder dar más detalles.

"Agora ampliamos a excavación ata onde apareceu un muro con varias estruturas, pero non ampliamos en área. Para adscribir a unha tipoloxía os xacementos precisaríamos de máis financiación", explica la arqueóloga.

En el día de ayer se desplazó hasta la excavación la subdelegada del Gobierno de Lugo, Isabel Rodríguez, para poder conocer de primera mano la zona donde se realiza la expedición y los avances de la investigación. Lo hizo acompañada del alcalde del municipio, Manuel Otero; o del coordinador del proyecto y profesor de Arqueología Medieval en la USC, José Carlos Sánchez. Rodríguez aprovechó para destacar la importancia de estas investigaciones "para promover o coñecemento da nosa historia e achegar o patrimonio histórico aos veciños e veciñas de Mondoñedo". También quiso poner en valor el "intenso traballo de investigación da USC".

Isabel Rodríguez destaca que se hace partícipes a los mindonienses de unos estudios trascendentales para la historia de Galicia

Calificó la excavación como "unha oportunidade para achegar o patrimonio histórico aos mindonienses, para que o valoren, concienciando e sensibilizando, facéndoos partícipes destes estudos arqueolóxicos que afondan nas relacións sociais e económicas da Mariña Central, das que existe un gran descoñecemento sobre esta época".