El exalcalde focense García Rivera pregonará la Festa do Berberecho el próximo día 6

El exalcalde socialista de Foz, José María García Rivera, será el pregonero de la edición de este año de la Festa do Berberecho el 6 de abril. "É unha cita que dende o pasado ano se sitúa na semana seguinte á Semana Santa", explica el regidor focense, Fran Cajoto, "foi un ano difícil para o sector do marisqueo e dende Foz queremos continuar contribuíndo a que se consuma produto do mar, mostrando ao mundo o marabilloso sabor que ten grazas á sempre inestimable colaboración dos ciclos de hostalaría do IES de Foz".

El programa de la cita combina la cultura marinera, con la gastronomía y la historia de Foz. Los primeros actos serán ya el viernes, día 5. A las siete y media de la tarde en el salón de actos del Cenima Xesús do Breogán imparte la charla 'Interpretación toponímica da costa de Foz. II parte: de Llas á Pampillosa' y a continuación habrá cantos de taberna en los locales de hostelería de la zona del puerto.

Ya el sábado, a las diez y media de la mañana, en la plaza Conde de Fontao, Xesús do Breogán realizará un recorrido por la historia focense en las fotos del mural. A las doce está previsto el pregón del regidor focense entre 1995 y 2011 e impulsor de esta fiesta. A continuación actuarán A Subela y O Feitizo y a la una empezará la degustación de berberechos, que irán acompañados de mejillones. La carpa estará abierta hasta las cinco de la tarde y actuará Primera Línea.

Ya por la noche será la Chicaro’s DJ Sessions con los DJ Alejandro Martínez y Litainer.

Los ediles de Festas y Cultura, Ángel Fernández e Inés López Couto, acompañaron al regidor en la presentación.