La evolución de los incendios

Ahora que los rescoldos de las cenizas en los montes de Trabada, Ribadeo y Foz ya no humean porque la lluvia y los trabajos los remataron, es importante echar la vista atrás. ¿Fueron sorprendentes los incendios? ¿Qué pistas dejaron? ¿Cómo se desarrolló la lucha contra las llamas? Si uno mira con atención puede encontrar muchísimas preguntas, bastantes pistas, pocas respuestas y, al menos de momento, ningún culpable.

1. Intencionalidad y unos ensayos muy dolorosos

Si parece haber algo que está muy claro es que los incendios que se sucedieron en Trabada, Ribadeo y Foz fueron totalmente intencionados. Se puede estirar un poco el hilo para llegar a una conclusión preocupante: no fueron los primeros. El lunes día 9 ya se había dado un conato de incendio en Barreiros que no fue a mayores por poco. El propio jueves día 12, pero por la mañana, hubo dos intentos en ese mismo municipio. Uno de ellos se quedó en nada y el otro fue cogido a tiempo y quemó una superficie muy pequeña, Pero ya entonces la propia alcaldesa de Barreiros, que acudió al lugar, escuchó testimonios de vecinos que afirmaban lo mismo que luego apuntaron los de Trabada a las cámaras de la TVG; habían visto pequeñas explosiones que daban lugar al fuego que luego se extendió.

2. La tarde del jueves 12

El tiempo, el caos y la distorsión propia del boca a boca hicieron que se fuese disipando el recuerdo, pero la realidad dice que el jueves por la tarde se declararon, en realidad, solo dos incendios de los cuales uno fue sofocado. Este fue el que prendió en la parroquia de Fórnea, que se encuentra ya cerca de los municipios de Lourenzá y Barreiros pero llegó a ser controlado sin que se extendiera. El otro comenzó en el lugar de O Bizarro, y ese fue el que acabó por expandirse hasta provocar una auténtica catástrofe. Con este fuego a toda máquina, el día aún se reservaba un giro de guion más al declararse dos incendios más en el municipio de Foz.

3. La evolución del incendio de O Bizarro y su impacto

La zona en la que se declaró este incendio es un lugar de claro aprovechamiento forestal y, además, de gran rendimiento para sus propietarios. Trabada es un municipio en el que el monte genera una gran cantidad de ingresos y, además, lo hace por vías muy variadas. Desde la aportación industrial a gran escala que emana de la conocida fábrica transformadora de Laminados Villapol hasta empresas madereras como Edelmiro López hasta ir bajando y llegar a propietarios individuales que tienen en el monte prácticamente un fondo de inversión del que cada cierto tiempo van recogiendo el dinero que produce. Esa es la derivada económica de ese gran incendio que comenzó en O Bizarro, pero las condiciones de aquella tarde hicieron que no se parase ahí, ni mucho menos. Fue avanzando por diferentes lugares de Trabada como Vidal, Penacova, Balboa, saltó al municipio de Ribadeo para seguir por la parroquia de Covelas y de allí enfilar la ladera sur del Mondigo que le llevó ya directamente hasta Piñeira, Vilaframil y A Devesa.

4. Con un ojo en Meteogalicia

El Director Xeral de Defensa del Monte, Manuel Rodríguez, tuvo que ponerse in situ al frente de los medios movilizados contra unas llamas que se expandían rápidamente y que, además, se replicaban en Foz generando una situación peligrosa. Durante el viernes gran parte de las miradas se depositaban en los pronósticos meteorológicos y las consultas a Meteogalicia eran constantes para tratar de ver si actualizaba sus pronósticos de lluvia para el sábado, que no variaron: las 13.00 horas. Aunque se cumplió, no cayó mucha agua, aunque al menos ayudó a sofocar las llamas.

5. La ventana de oportunidad que no pudo abrirse

La noche del jueves al viernes hubo lo que Manuel Rodríguez denominó "una ventana de oportunidad". Esto es, un momento en el que se creyó que se podía controlar el incendio que seguía avanzando pese a que durante la noche bajaron algo las temperaturas. Pero no pudo ser. El viento del sur seguía soplando y, además, lo hacía con fuerza. Todo el trabajo de los GES de A Pontenova, los voluntarios de Protección Civil de varios municipios, Guardia Civil, brigadas de la Xunta, vecinos y bomberos de varias zonas, incluso de Ferrol, no consiguió sofocar las llamas durante la noche. Y el fuego siguió su camino.

6. El caso de Foz

Mientras el fuego de Trabada y Ribadeo avanzaba, en Foz también se expandía la preocupación por un fuego que afectaba ya a dos parroquias. Los GES de Cervo tuvieron que desplazarse allí para ayudar. El despliegue era similar y finalmente la situación se fue controlando solo con un poco de adelanto con respecto al otro incendio de mayores dimensiones.

7. El tiempo

No está muy claro que el tiempo ayudase a sofocar los fuegos. El viento fue dejando de soplar con la fuerza que lo había hecho, pero la lluvia se demoró. No llovió en Ribadeo y Trabada hasta la una de la tarde del sábado. En Foz lo hizo un poco antes. Pero no fue más decisivo que el empeño de los medios humanos.

8 . El final

El sábado por la mañana ya parecía claro que los incendios se sofocarían, como así fue. Poco a poco las llamas se fueron apagando. El agua de la tarde y la noche ayudó un poco y primero en Foz y luego en distintos lugares de Ribadeo y Trabada el incendio se fue sofocando. En algunos lugares como A Ponte el fuego llegó a tres metros de alguna casa, pero no se quemó ninguna. Eso sí, se enterraron millones de euros. Los cálculos iniciales para Ribadeo y Trabada: unos 13 millones.

9. ¿Y ahora qué?

El mundo no se para. Los propietarios deben analizar qué hacer con consejos técnicos. Pueden salvarse millones si se hace bien, pero el efecto medioambiental, social y hasta psicológico es innegable. Habrá que buscar que el económico sea el menor posible