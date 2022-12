Evacuan desde Ribadeo a un tripulante sospechoso de tener viruela del mono

Una ambulancia evacuó en la mañana de este miércoles al Hospital da Mariña a un tripulante, de nacionalidad egipcia, sospechoso de estar infectado con la viruela del mono. El paciente está siendo ya valorado por los facultativos. El buque mercante June en el que trabaja el marino atracó por la mañana en el puerto ribadense de carga comercial con ayuda del práctico, Juan Ramón Álvarez Llera.

El lunes comunicaron desde el mercante al consignatario que tenían dos tripulantes enfermos presumiblemente de alergia, el martes les pidieron fotos y solo enviaron las de la espalda de uno, con granos y ronchas, que mostraron a un médico de la localidad ribadense, quien descartó la alergia y recomendó un examen.

El caso pasó así a manos de Sanidad Exterior en Vigo ante la posibilidad de que padezca una enfermedad infecciosa. Dicho departamento no adoptó medidas preventivas hasta el momento y solo atienden la recomendación del consignatorio, siguiendo el consejo del práctico para que no bajen a tierra ni suba nadie a bordo hasta tener la certeza de que la dolencia no es contagiosa, pero esto no supone impedimento para que abandonen la embarcación.

El buque June, con bandera de Palau, tiene ocho tripulantes, a los que el consignatorio solicitó que permaneciesen a bordo, además de higienizar el puente y demás lugares por los que debía transitar el práctico, así como que utilizasen mascarillas y guantes, además de ventilar el puente abriendo las puertas, pero el práctico se topó cuando embarcó a las ocho menos cuarto de la mañana con que no tenían medios de protección y supone que tampoco limpiaron el barco que él ayudó a atracar en el muelle.

El buque, que procede de Casablanca (Marruecos), está a la espera de cargar pasta de papel y en los dos últimos dos meses navegó por África: Marruecos, Ghana, Senegal y Egipto, países donde la enfermedad es prevalente, lo que genera inquietud al práctico que subió a bordo, quien asegura que tendrá que volver cuando se disponga a zarpar si indican que el tripulante está libre de enfermedad contagiosa alguna, siempre que se certifique el resto de la tripulación está en buenas condiciones de salud.