Evacuan el centro de día de Aspanane por un fuego en la escuela de idiomas

Un pequeño incendio en la escuela de idiomas de Viveiro, situada en Lavandeiras, motivó a las tres y cuarto de la tarde de este martes la evacuación del centro de día de Aspanane, situado en la planta baja del mismo inmueble, que se realizó por precaución, siguiendo las recomendaciones del 112 en Galicia.

El fuego se originó en un aspirador y provocó cierta confusión al desconocer el personal de Aspanane y sus usuarios de donde provenía. Una docente que utilizaba el aparato lo retiró a las escaleras situadas en el exterior del edificio y apagó el fuego con un extintor.

El desconcierto se produjo al saltar la alarma de incendios, que la profesora no conseguía desconectar y tampoco contestaba a quienes preguntaban desde la planta baja para interesarse por la situación, al no oírles. Entretanto, los usuarios de Aspanane veían una humareda negra, pero no sabían qué pasaba.

La incidencia movilizó a los bomberos del parque comarcal de Viveiro, que acudieron con rapidez, debido a la cercanía de su base, así como a Protección Civil de Viveiro y a la Policía Nacional.