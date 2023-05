Evacuada al Hospital da Mariña una mujer de 34 años que participaba en el Trail do Vicedo

Una mujer que participaba en la andaina organizada dentro del Trail do Vicedo sufrió una indisposición y tuvo que ser evacuada en una camilla hasta el aparcamiento de O Fuciño do Porco, el más próximo al que podía acercarse la ambulancia que la trasladó al Hospital da Mariña en Burela.

El 112 recibió a las diez y veinte de la mañana el aviso del 061 que solicitaba la cooperación de otros servicios de emergencias para poder auxiliar a la mujer y la central movilizó a los bomberos de Viveiro, a la Guardia Civil y a Protección Civil de O Vicedo.

Desde el servicio municipal señalan que se trataba de una joven de 34 años que participaba en la andaina, no en la carrera, y que sufrió convulsiones cuando iba por un sendero entre O Fuciño do Porco y la playa de San Román, una zona a la que no podía llegar la ambulancia.

Los sanitarios subieron a pie y le dieron una primera atención en el punto, para después bajarla en una camilla con ayuda de otras personas hasta la ambulancia que la trasladaría al hospital comarcal. La llevaron a pie en un tramo que estiman en unos 600 o 700 metros, "nunha zona moi pendiente e mala para andar".