Europarlamentarios visitan la central térmica de As Pontes y la planta de Alcoa en San Cibrao

Parlamentarios europeos han recorrido este martes las instalaciones de la central térmica de Endesa en As Pontes y la planta de Alcoa en San Cibrao, en el marco de la visita que la delegación de la comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento europeo está realizando este lunes y martes a Galicia para conocer sobre el terreno los retos y desafíos a los que se enfrenta la industria del noroeste de España en materia de transición energética. Esta comisión está presidida por el alemán Jens Geiere y en ella participan los eurodiputados Marion Walsmann (Alemania), Henna Virkkunen (Finlandia) y Niels Fuglsang (Dinamarca), así como los europarlamentarios por España Izaskun Bilbao (PNV), Susana Solís (Ciudadanos), Pilar del Castillo (PP) y Francisco José Millán Mon (PP).

AS PONTES. Acompañados del vicepresidente primero de la Xunta, Francisco Conde, el alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, y de responsables de la empresa eléctrica, la delegación ha conocido las instalaciones de la planta que utiliza carbón para generar energía, su funcionamiento y las acciones que se están poniendo en marcha en el ámbito de la transición energética. La presencia de los europarlamentarios en As Pontes ha coincidido con la autorización, horas antes, del Ministerio de Transición Ecológica del cierre de dos de los cuatro grupos con los que cuenta este complejo, mientras que la continuidad de los otros dos queda condicionada al refuerzo de la disponibilidad de potencia en el sistema eléctrico.

ALCOA. Los europarlamentarios se desplazaron también hasta Alcoa para conocer el trabajo que está realizando la central para sumarse a la transición energética. "Se necesitan soluciones a largo plazo con renovables y a corto, el Gobierno de España las está aportando", ha destacado el eurodiputado Nicolás González Casares sobre las acciones a ejecutar para tener una industria más ecológica.

El ponente socialista en la Revisión de la Directiva de Energías Renovables y en la Comisión de Transporte y Energía urgió la necesidad de que Alcoa comience a poner en marcha los proyectos de carácter renovable acordados para garantizar la viabilidad de la central y asegurar "una electricidad barata y fiable". "Los compromisos a largo plazo son los que de verdad van a mantener a esta industria", ha incidido.

En esta línea, ha pedido que la Xunta conceda los permisos para que estas iniciativas sean una realidad y "haya suficiente potencia para alimentar con energía verde a Alcoa".

El socialista ha apuntado lo beneficioso que podría resultar para la central sumarse al PERTE para descarbonizar la industria, que se está llevando a cabo con una cuantía de 3.000 millones de euros procedentes de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español.

El viaje de los europarlamentarios continuará este miércoles por Asturias para visitar la planta de ArcelorMittal.

Álvaro Dorado: "Los costes de energía están afectando seriamente a la fábrica"

Por su parte, el presidente de Alcoa España, Álvaro Dorado, tras la reunión, ha agradecido la visita de la delegación junto al vicepresidente primero de la Xunta, y ha destacado que la situación es "que los costes de energía, tanto de electricidad como de gas natural, están afectando seriamente a la fábrica". "La producción de aluminio primario se ha parado por dos años hasta enero de 2024, a causa de su inviabilidad por los elevados precios de la electricidad desde hace años, y la planta de alúmina ha reducido hasta un 50 por ciento su producción del total de su capacidad de producción para paliar parte de las importantes pérdidas provocadas por el aumento del precio del gas natural", explica, en declaraciones remitidas por la firma a Europa Press.

Estas medidas, añade Alcoa, han sido adoptadas "sin impacto en el empleo, con un plan de inversiones y un acuerdo con los representantes de los trabajadores con compromisos importantes por parte de la empresa, entre ellos el reinicio de la electrólisis de aluminio a partir de enero de 2024".

Así, la multinacional asegura haber trasladado a los eurodiputados y autoridades presentes que su industria "necesita un marco competitivo para que sea viable y tenga futuro, con la mirada puesta en el gran problema de los costes de la energía". Por ello, espera "trabajar con las autoridades autonómicas y nacionales para encontrar soluciones".

"Apreciamos el trabajo que está haciendo la UE para encontrar formas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Alcoa apoya una eliminación gradual y más prolongada en el tiempo de las asignaciones gratuitas a través del ETS, para garantizar el apoyo a industrias electrointensivas como el aluminio, la inclusión de emisiones de proceso Scope 1) en una primera fase, y solo incluir las emisiones indirectas (Scope 2) una vez se constate el impacto de dicha primera fase", concluye Dorado.