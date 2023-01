Javier Sánchez: "Europa non quere frota pesqueira"

O sancibrense volve á Federación de Confradías no cargo que ocupou hai oito anos, que di asumir "con ganas de traballar, de loitar e defender o que pide o sector pesqueiro".

Cales son os retos do sector?

Sobrevivir, pelexar, temos moitas frontes abertas, cada día hai un problema distinto. O obxectivo é manter o barco a flote, porque a situación non é nada boiante, entre a suba do combustible, a escaseza de cotas, e que tampouco hai relevo, a solución é difícil.



Coa xubilación de patróns quedaron algúns barcos á venda, atopan comprador?

De momento non se venderon. Quen se mete agora a unha inversión coa falla de cotas e tripulantes, hai poucos titulados, é unha loita constante para atopar mariñeiros que teñan tódolos cursos e as titulacións ao día. As especies que abundan non podes pescalas, e os créditos subiron pola situación poscovid e a guerra de Ucrania, hai que sopesalo moi ben para que poida fructificar.



Como dicía a falla de relevo é acuciante neste momento...

Hai pouca xente nova que queira entrar na pesca, na agricultura, na hostalería, o transporte. A xente non está animada, non sei o por que, serán moitos factores os que conflúen.



A situación parece incerta para o cerco co recorte ao xurelo.

Este ano tocoulle a Primitiva, cero cota de chicharro, quédalle a sardiña, con cota compartida entre España e Portugal; o bocarte e pouco máis. Se a tres pés un banco lle sacan un é difícil. Terán que darlle unha solución, un paro biolóxico con axudas, a esa flota que se dedicaba case exclusiva ao xurelo, que queda como captura accidental.



En altura seguen coa veda nas 87 zonas de caladoiros vulnerables.

Unha veda posta sen informes económicos, Europa non quere frota pesqueira, dá a sensación de que quere desfacerse dela e que dependamos doutros países. Van ter outra reunión para poñer enriba da mesa informes actuais. A frota máis afectada é a que menos impacto fai sobre o fondo mariño, a menos inofensiva é a máis prexudicada, o palangre de pincho.



É a enerxía eólica unha ameaza para o sector pesqueiro?

Os eólicos queren o noso espazo, tal como está plantexado é unha ameaza, como vai encamiñado vanse quedar cos caladoiros, non sei onde imos pescar, polo Landro hacia Chavín. Como facemos compatibles as artes de pesca, por exemplo o arrastre coa eólica mariña, non estamos en contra dela, sí de que afecte aos nosos caladoiros; que os alonxen máis da costa. Eles buscan a súa rendabilidade, non pensan nos demais. A Administración está a favor deles, quen se vai quedar cos caladoiros? Están poñéndoo mal para os pescadores e ben para os oligopolios da eólica mariña, polos mariñeiros non mira ninguén. Chegará un día que dirán que falta peixe e hai que depender doutros países, cando aquí éramos unha das primeiras flotas a nivel mundial.



É o arrastre o máis prexudicado?

Están perigando os caladoiros onde levan pescando toda a vida, polos proxectos eólicos e as normas que están sacando. Vai lento pero seguro, á volta de cinco ou seis anos van empezar a colocalos, e despois non hai quen os saque.



Como afrontan o futuro as confradías, sen vendas e máis custos?

As que non teñen vendeduría teñen moi difícil subsistir, os custos son bastante elevados. Cada vez hai menos socios e o persoal funcionario xubílase, non hai quen faga un trámite administrativo, hai moitas que xa non teñen, polo que ou dependes doutra confraría ou senón quedaremos abocados a fusións e desaparicións. As que teñen ingresos resistirán en maior ou menor medida. O futuro non é halagüeño, hai que tomalo con boa cara, solucionar e mellorar o que se poida, pero non é fácil.