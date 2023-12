Eugenio Linares: "Estuve indagando y llegué a la conclusión de que Bares es con 'b"

Mi nombre es Eugenio Linares Guallart, nací en Oviedo en 1953. El sábado presento mi libro Estaca de Bares, un paseo por sus piedras, relatos y canciones, a las doce de la mañana en el Museo do Mar en San Cibrao. Fui el farero en este lugar durante cuarenta años y ahora ya estoy jubilado.

Usted nació en Oviedo, ¿cómo llegó a Bares?

Sí, nací en Oviedo, estudié en Madrid una ingeniería y llegué aquí destinado. Y lo primero que me llamó la atención es el tema de que en algunos sitios Bares estará escrito con b y en otros con v. No coincidían los carteles, en unos ponía Faro de Bares con b, en otros Vila de Vares con v.

¿Y cómo deshizo el entuerto?

Estuve indagando en escritos que hay desde 1850. A mí me parecía increíble que en pleno siglo XX, en Europa, no se supiera cómo se escribía el nombre de un pueblo. Leí a historiadores y llegué a la conclusión de que se escribe con b.

De esto hablará en el libro, ¿y de qué más cosas?

Un día, por casualidad, volvía en mi lancha del mar, y entrando por la ría do Barqueiro habían cortando en el monte un eucaliptal y vi algo que me impresionó: una cabeza de piedra de ocho metros de altura y unos tres de ancho de unas cuantas toneladas y donde se le veía perfectamente los ojos, la nariz y la boca.

¿Y qué hizo?

Llegué a puerto, desembarqué mis cosas y me fui al monte a buscarla. Es una talla increíble, me impresionó mucho. Para saber lo que era recurrí a un arqueólogo, a un segundo y a un tercero.

¿Qué le dijeron?

Que era un busto antropomórfico. Una obra impresionante que no estaba catalogada. No hay en España ni en Europa nada similar, tallado sobre una sola piedra y colocada en posición mirando a la salida del sol. Me dijeron que era del final del Neolítico.

¿Espera vender muchos ejemplares de un libro que parece tan interesante?

Bueno, es un libro autoeditado, e hice una tirada de unos 500 ejemplares y se puede encontrar en las librerías de Ortigueira, O Vicedo, O Barqueiro...

¿Cuánto tiempo ha tardado en escribir el libro?

Este libro es de toda la vida. Llevo toda la vida escribiendo y ahora le he dado forma. También hablo de un accidente que hubo justo enfrente de la Estaca de Bares.

¿Cuál?

El Ezequiel. Era un bonitero de madera de Asturias, que estaba cogiendo cebo cerca de la costa para salir a pescar al tanqueo y chocaron con el estaquín. Se salvaron todos los marineros, los recogieron los barcos de Cariño que estaban faenando.

¿El barco se hundió?

Así es. Vino un gran remolcador y buceadores. Lo amarraron para sacarlo para fuera, para llevárselo a aguas más profundas. Y lo lograron sacar a más de medio kilómetro de la costa, y ahí se fue al fondo. El peligro es que llevaba el tanque a tope, con 30.000 litros de gasoil.

Una vez que se jubiló, ¿no quiso regresar a Oviedo?

Sí, lo intenté, pero no me adapté. Llevo viviendo en la naturaleza y en soledad 40 años y al final decidí quedarme en Bares.

¿Cómo es el trabajo de farero?

Muy especial. Solo tengo buenas palabras por la vida laboral que he llevado, me gustaba el trabajo que hacía.