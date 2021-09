"El eucalipto tiene que ser rentable, si no habrá abandono del monte"

apuesta por un nuevo proyecto en plena moratoria para la plantación de eucalipto y es optimista sobre el futuro del monte y del sector forestal, más profesionalizado. Santiago Rodal (Poio, 1972) hará equipo con Enrique y María Candia tras unos meses que califica de «locos» debido a la enorme demanda de planta y las prisas para repoblar las parcelas. Quieren reforzar el asesoramiento a los propietarios con el fin de sacar más partido a los cultivos ya que el mundo es deficitario en madera y el potencial gallego, enorme.

Decidió un cambio laboral en un momento algo convulso.

Para mí el fuerte de este vivero es la experiencia de asesoramiento forestal sobre el terreno, con capacidad para analizar suelos, corregir las playas y la correcta fertilización porque tan importante es la plantación de la especie correcta, de calidad, como la fertilización inicial y el cuidado posterior de la masa, limpiezas o reabonados. Estamos en un momento que falta madera, el mundo es deficitario y hasta se le encuentra usos para fabricar ropa y sustituir plásticos. El inconveniente en Galicia es el minifundismo ya que el propietario medio tiene unas 4 hectáreas repartidas en dos o tres parcelas. Se ordena de manera lenta y cara pero, aún así, sigue siendo rentable para el propietario, que es el más importante de la cadena. Mi idea coincide con Mañente.

Esa será su misión en Mañente?

Tienen vocación de seguir formando y que los montes sean lo más productivos posibles, con buena silvicultura y partiendo de material genético bueno para hacerlos rentables. Tienen que dar dinero porque en caso contrario no interesará y llegará el abandono, los incendios y otros problemas.

Por esta zona se cuidan razonablemente bien las plantaciones.

Da pena ver un monte de cualquier manera, y más si no eres capaz de localizar al propietario. Ocurre más en Pontevedra y Asturias que no son territorios tan forestales. Es más un problema de cultura que de especies y es triste ver como siempre le achacan los problemas de los incendios a la especie y no al descuido de los montes.

Pero hay prohibición de variedades, moratorias...

En Asturias, mientras no se autorice el nitens, seguirán plantando globulus y en A Mariña hay algunos reductos, pero en el norte gallego se impone el nitens por su mayor resistencia a las plagas y enfermedades. Viveros Mañente fue pionero en la mejora genética del nitens, tiene el nitens Max 10, ensayado y adaptado al interior más frío con un importante grado de mejora genética y el Max Verde como planta resistente para zonas costeras donde los hongos hacen mucho daño.

Y hacia Pontevedra?

Debido al calor, de Padrón y Portas para abajo el nitens no aguanta y suele morir a los pocos años. Sigue el globulus pero el eucalipto crece originalmente en zonas de media montaña, entre 500 y mil metros de altitud y con frío. Aquí ahora tenemos que contar con temperaturas máximas que suben un grado o un grado y medio y eso desplaza la zona del eucalipto, necesitando castas que se adapten mejor.

Todo el mundo se lanzó a plantar, temiendo los efectos de la moratoria que lo veta en parte de Galicia.

Venimos de un año de locura en que la demanda de planta desbordó a la oferta. El 2020 fue el del covid-19 y ahora debemos reinventarnos para dar servicio. La moratoria ha venido para quedarse y creo que la mayor parte del sector está de acuerdo porque lo importante es profesionalizar el monte y que no haya abandono. Eso es malo para el eucalipto y para la industria.

La orden de la Xunta indujo a arrancar plantaciones jóvenes de pino pero, ¿se están eliminando eucaliptos de zonas vetadas?

He visto triturar plantaciones de 4-5 años para poner eucalipto pero lo que no puede ser es meterlo en áreas protegidas o suelos agropecuarios. Creo que ya están empezando a levantarlo de prados de Boimorto, Arzúa y similares donde ya no se podía. Es un tema de legislación vigente. Las discusiones empiezan cuando hay propietarios con masas de pinares enfermos y buscan la solución en el eucalipto para hacer sus parcelas rentables. ¿Por qué si el pino no funciona, no puedo meter nitens que en diez o doce años producirá con gran rendimiento?

¿Se refiere a los pinares afectados por banda marrón del País Vasco?

En Cantabria y el País Vasco prueban a sustituirlo con otras coníferas y empezaron a meter eucalipto nitens pero no todos funcionan, hay que elegir bien la procedencia que se adapte al terreno.

Ence lo que quiere es el globulus...

Es normal, ya que para las celulosas su rendimiento es óptimo, porque las hace ser más competitivas con respecto a las de otros paises. No obstante, las celulosas ibéricas consumen principalmente eucalipto, utilizando otras especies del mismo en distintas proporciones en cocción. La industria se va adaptando a la materia prima que existe en la zona.

Ahora se abre la posibilidad del regnans, el eucalipto peludo.

En nuestro vivero supondrá un 5% de planta y se buscó un semillero con mejora genética. En las zonas de costa no tiene tanto problema con el ataque de las plagas y tiene potencial para producir madera.

¿Cuánto cuesta plantar una hectárea de nitens?

Entre 1.200 y 1.800 euros y tiene un gran rendimiento aunque la madera en pie también se paga según distancias a fábrica, el volumen o la dificultad del terreno.

¿Es un mercado libre?

El mercado de la madera es un mercado libre, en donde cada vez hay más transparencia en precios, debido sobre todo a la mayor profesionalización del sector. La madera tanto puede ir a nuestras fabricas nacionales, como puede ir destinada a la exportación para diferentes usos. Tanto al propietario como al maderista le producen un beneficio que debido a la situación actual de costes en cuanto a subida de energía y materias primas este beneficio se está viendo mermado. Es de suponer que el coste de la planta también está afectado, con lo que empezará a incrementar sus precios, aunque hay que tener en cuenta que el precio de la madera se esta recuperando, y si la madera sigue cotizándose como en los últimos tiempos, creo que seguiremos en una senda de crecimiento.

"Navia subirá su producción y no veo ubicación a otra papelera"

Su traslado de Pontevedra a A Coruña coincide con dudas sobre el futuro de Ence en la ría de Pontevedra. Este técnico forestal comenzó en 1993 en el sector de la planta ornamental, ha impartido clases en la Escuela de Capacitación Agraria de Lourizán, aborda con optimismo y energía su «último turno de corta laboral». En breve le gustaría invitar a empresas y propietarios de la zona a una charla sobre nuevas técnicas de silvicultura.

¿Cómo ve Ence Pontevedra?

La empresa tiene dos líneas de negocio, la de la energía y la de celulosa. La parte que estará más afectada es la de celulosa debido al conflicto sobre la fábrica de Pontevedra. Si llega a cerrar en Pontevedra, está ciudad quedará afectada económicamente ya que allí poca industria más hay. Se resentirían el puerto de Marín y comarcas de alrededor. Hay muchos de trabajo directos e indirectos en juego y se necesitará un periodo de transición y de adaptación porque afectaría desde al transporte, las gasolineras y talleres hasta el propio mercado inmobiliario y de otras muchas empresas.

¿Habría que montar otra papelera o bastaría con Navia?

Navia incrementará su producción con la ampliación y no veo ubicación para otra fábrica de celulosa fuera de la existente en Pontevedra.

El propietario forestal, ¿debería estar preocupado?

Como propietario forestal, no estaría preocupado, Navia crecería lo suficiente para reequilibrar el mercado. La propiedad forestal en A Mariña vale ahora más pues el eucalipto es viable y está autorizado y próximo a la industria.

¿Y el eucalipto del sur galaico?

En ese caso Navia cogería más madera del norte gallego y occidente asturiano. Supongo que desde Portugal comprarían más globulus ahí, donde hay mucho globulus en manos de comunidades de montes.

Alguna industria ligada al tablero se ha montado nueva, ¿quizás se revalorice el pino?

El pino dejó de ser atractivo para el propietario forestal con la crisis de la construcción y el de calidad requiere mucha silvicultura, con podas, tres entresacas y luego no tenía precio. El pino tiene una oportunidad si se introduce material genético resistente. En Mañente trabajamos el radiata y el pinaster con mejora genética francesa o gallega.