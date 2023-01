Ethel Vázquez demanda "axilidade para a recontrucción total" de la N-642 en el acceso a Burela

La Xunta demanda agilidad al Ministerio de Transportes parala reconstrucción total de la N-642 en el kilómetro 42.3, frente a Areoura, donde se produjo un socavón y grietas a causa de una gran bolsa de agua originada por las lluvias de los últimos días.

La conselleira de Infraestruturas e Movilidade, Ethel Vázquez, asegura que el cierre de la nacional “evidencia que non hai alternativa a esa estrada e supón un impacto socioeconómico relevante, de gran calibre, porque estamos a falar da estrada que comunica o Hospital da Mariña, o porto de Burela e tamén a fábrica de Alcoa".

La habilitación de un carril en la propia vía alivó el rodeo establecido desde el viernes pasado, que estima en unos 68 kilómetros y una hora de trayecto. Por ello urge que Transportes "concrete a planificación para a rehabilitación total da estrada N-642 e pedimos axilidade para a súa reconstrución". Al ser una vía estratégica, considera que debe concretarse y agilizar "canto antes a reconstrución desa N-642 e nas condicións de mantemento e movilidade axeitadas".

Vázquez añade que "gracias aos medios habilitados pola Xunta, que estivemos a disposición do ministerio en todo momento ofrecendo as nosas estradas, que foron fundamentais para o tráfico alternativo e todo os equipos e material da Axega, con 16 bombas de achique, que foron fundamentais para que o problema non fora a máis e para poder estar a día de hoxe cun tráfico alternativo".