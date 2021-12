La eterna juventud de Pega

"Hola Pega". "¿Qué tal Pablo? Me pillas ahora que me acabo de bajar del rodillo y tengo que ir al centro de salud a que me hagan un análisis", dice José Manuel López Otero, más conocido como Pega. Este hombre nació en 1957 en Lourenzá, y con 64 años en sus piernas lleva más de 22.000 kilómetros en bicicleta este 2021, algo que solo se pueden permitir los profesionales o aquellos aficionados que tengan las fuerzas y la voluntad para hacerlo.

"Yo cuento los kilómetros que hago en carretera y en rodillo, porque los días que llueve hago rodillo y ahí haces más kilómetros en menos tiempo", explica A Pega. "Salgo todos los días, y a partir de marzo o abril voy todas las semanas dos veces a Lugo", dice. ¿Por qué a Lugo? "Porque a mí me encanta subir, y tenemos el alto de Cruz da Cancela, donde siempre miro a ver si bajo mi tiempo, y a la vuelta tengo la subida de Bretoña, antes de llegar a Lourenzá, que también me gusta mucho, porque yo bajar bajo muy mal, que tuve un par de sustos", afirma.

En uno de los sustos estuvo 40 días de baja, y también tuvo dos accidentes con coches, pero nada que le impida a día de hoy mantener su afición por la bicicleta. "Es mi vida, date cuenta de que echo más tiempo con la bici que con mi mujer", subraya el laurentino. "Mi mujer ya pasa mucho de mi rollo con la bici, muchas veces no sabe si salgo, si no, dónde voy... Pasa de mí totalmente», asegura Pega.

Pero remontémonos al pasado, a sus inicios. Pega empezó a montar en bici cumplidos ya los veinte años. "Fue al volver de la Legión", dice. ¿Estuvo en la Legión? "Sí, fui de voluntario y estuve 15 meses en Ceuta", afirma. ¿Y qué tal la experiencia? "Muy mal, era muy duro. Tuve mala suerte, porque conocí a un capitán de Ribadeo solo a dos meses de volverme a casa, esos dos meses bien, pero el resto...", añade.

Pero ya antes de ir a la Legión entró a trabajar en Muebles Hermida, donde estuvo ¡48 años!. "Empecé a los 13 años y hasta que cerró ahora", afirma el veterano ciclista. "Muebles Hermida era como mi casa, pasé más tiempo allí que en mi propia casa", dice. "Hice de todo menos estar en las oficinas, de vigilante, de jardinero, de todo", añade. "Siempre hubo muy buen ambiente, éramos una familia, y a mí siempre me trataron muy bien, incluso hoy veo a los jefes y tengo el mismo trato que antes", explica. "Eché más horas en Hermida que con mis padres", se sincera.

Pero volviendo a la bicicleta, Pega empezó a andar en la primavera del primer año de la década de los 80. "Empecé con Salaverri, de Mondoñedo, fue mi profesor encima de la bicicleta", dice. "Me acuerdo que con una paga extra que cobré en Muebles Hermida me llevó a A Coruña para comprar una bicicleta Zeus", señala. "Éramos los únicos que por entonces andábamos en A Mariña", advierte.

Y es que el día a día de Pega era como sigue. "Yo entraba a trabajar a las 06.30 horas en Hermida, pero a las 05.15 ya estaba subido en el rodillo todos los días; y después de comer, si era verano salía por la carretera y, sino, otra vez al rodillo algo más de una hora", explica. Así se entiende los kilómetros que puede hacer cada año el laurentino.

EL SECRETO. ¿Y cuál es su secreto para poder hacer tal cantidad de kilómetros en bicicleta con 64 años? "Mi secreto es entrenar mucho. Yo vivo la bicicleta y en la fábrica trabajaba diez horas diarias y siempre salía en la bicicleta", afirma. Sobre el recorrido que más le gusta lo tiene claro. "Salgo de Lourenzá, voy hasta Vegadeo, de allí a A Fonsagrada y vuelta, pero son ocho horas; este año lo hice en septiembre", recuerda.

Lo normal es que un ciclista que haga tanto ejercicio lleve siempre comida en forma de barritas o geles, y bebida isotónica, pero Pega no. "Nada, yo de comer no llevo nada, solo agua y cuando me acuerdo", advierte. "Si paramos alguna vez que voy con los amigos, pues tomo un café", comenta. Además, mientras muchos ciclistas usan potenciómetro o pulsómetro, las últimas tecnologías, él lo único que lleva es "un cuentakilómetros de treinta y tantos euros. No llevó ni llevé nunca nada de esas cosas", asegura. Pega no siempre sale solo. A menudo se le puede ver con Paco Chao (en el medio en una de las fotos de arriba). "Ando mucho con él, es extraordinario, porque me sabe controlar muy bien y nos entendemos, además de ser un chaval extraordinario", dice. También salió mucho durante una época con Senén, que ahora anda más alejado de la bicicleta y más pegado a la música.

Sobre su mote, cuenta el porqué de Pega. "Cuando entré en Hermida era un niño de 13 años, y un compañero, Tobo, me puso Pega, porque era su ayudante, y ya se me quedó. Tú preguntas aquí por José Manuel y nadie me conoce, solo me conocen por Pega", subraya.

EN BICICLETA HASTA NOIA. Entre sus excursiones más lejanas fue a Noia, "con Salaverri, en dos ocasiones", recuerda. "También subí los Lagos de Covadonga en Asturias, y también anduve corriendo con los de Lugo a algún campeonato gallego, pero solo gané en Padrón porque terminaba cuesta arriba", recuerda.

Ahora, con 64 años, siente envidia sana de la cantidad de ciclistas que hay por la comarca, nada que ver con hace 10 o 20 años. "Claro que me da envidia, porque antes solo éramos Salaverri y yo y algunos que había por Viveiro", concluye.

Pega tiene una placa en la segunda curva de la subida a O Fiouco, un homenaje que le hicieron desde el club Toxiza de Mondoñedo presidido por Javier Valoria.