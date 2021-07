La eterna juventud de Dany Domingos a sus 37 años

La lista de la seleccionadora de fútbol sala femenino, Claudia Pons, del día 8 de este mes, incluyó por segunda vez consecutiva a la jugadora hispano-brasileña del Pescados Rubén FSF Dany Domingos (San Paulo, 13-07-1984)

A sus 37 años y con casi 20 años de carrera profesional, una de las mejores pivots del mundo está viviendo una eterna juventud que le ha servido para conquistar, junto al resto de las Guerreiras Laranxas los últimos diez títulos nacionales y autonómicos en juego.

Pero lo realmente raro de esta historia es que la trayectoria de la jugadora canarinha ha sido remarcable desde sus inicios, pero sus conquistas individuales y colectivas y las brutales cifras golea doras de cada temporada nunca fueron suficientes para que su nombre apareciera en una convocatoria de la selección brasileña.

"Me gustaría saber que criterios o razones pueden explicar mi ausencia durante tantos años, es algo que me he preguntado siempre. En Córdoba, en el año 2012 marqué 46 goles y no llegué a estar ni siquiera en una prelista", señala Dany, entre sorprendida y desilusionada.

"No creo que haya sido por desinformación, ya que durante años he estado en un club que lo ha ganado todo, en el mismo que Jozi, Cilene u otras internacionales brasileñas a las que sí convocaban", explica.

"Creo que ha habido enchufismo y amiguismo y no se han tenido en cuenta únicamente los méritos deportivos, que es lo único por lo que se debería llamar a una jugadora", señala Dany, que había perdido las esperanzas de jugar con Brasil cuando llegó una convocatoria el año pasado para un amistoso frente a España, que no llegó a disputarse.

"Acepté porque no se le puede decir que no a tu país, pero valoré la posibilidad de negarme porque me pareció injusto que me llamasen porque solo iban a jugar futbolistas que estaban en las ligas de España e Italia. Pensé que entraría en esa lista y posiblemente no me citarían más", dijo.

LLAMADA DE ESPAÑA. El destino quiso que el partido no llegase a disputarse y fue la selección española la que aprovechó la posibilidad de citar a Dany, por su doble nacionalidad, para una concentración que tuvo lugar en Las Rozas que la pívot no dudó en aceptar.

"Pensé que era el destino el que había querido que jugase con la selección de España y no con la de Brasil. Creo que fue una convocatoria que tuvo que ver con los méritos y que me había ganado a pulso por el trabajo realizado no solo durante los últimos años, sino en la última temporada, así que acepté sin dudarlo", señaló, agradeciendo el trato recibido.

"El recibimiento de las jugadoras y del cuerpo técnico me hizo muy feliz. El ambiente que viví fue una motivación extra para seguir trabajando en mi club y poder volver», añadió la pívot naranja.

Dany es una de las jugadoras más laureadas del mundo a nivel de clubes gracias a la gran cantidad de títulos conseguida en el Pescados Rubén FSF durante las 8 temporadas que lleva en el club, pero asegura sentir "motivación y ganas" de seguir engordando su palmarés.

"A nivel de clubes me gustaría poder disputar encuentros internacionales ante clubes europeos, lo que viene a ser una Champions, algo que echamos de menos en el fútbol sala femenino. A nivel de selecciones también estoy muy motivada e ilusionada con poder ganar algo con España, como un Europeo o un Mundial", señaló.

Sacrificio diario. A cualquier persona que se fije en la edad a la hora de valorar el rendimiento de una jugadora puede extrañarle el tremendo nivel que mantiene Dany temporada tras temporada e incluso llega siempre al tramo final aún mejor de lo que empieza.

La brasileña deja claro que esto no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo y el sacrificio. "Mantenerme en un estado físico idóneo tiene que ver con cuidar la alimentación, el sueño y renunciar a ciertas cosas que puedan limitar mis capacidades. Mantengo el respeto y la ilusión por lo que hago, que es lo que me gusta, y trato de conjugar el trabajo y el descanso para poder rendir a tope en cada entrenamiento y en cada partido. No voy a salir de fiesta una noche si al día siguiente tengo que entrenar o jugar, es algo que ya he aparcado porque me impediría dar lo mejor de mí misma sobre la pista", concluyó.

Trayectoria: Diez temporadas en España, con muchas luces y sombras

El nombre de Dany estará eternamente vinculado al Pescados Rubén FSF, aunque antes de llegar por vez primera a Burela militó en otros dos clubes en Primera: el Valladolid y el Córdoba.



"Llegué a España en 2008, aunque por cuestiones burocráticas no pude debutar en el Valladolid hasta el 2009. Después de una temporada en el club (muy positiva a nivel deportivo) me sentí estafada y engañada con un contrato de tres años que me hicieron aprovechando que no sabía apenas hablar español y que la persona de mi confianza no estaba. Al final seguí otra temporada, pero había impagos y me fui a Brasil, aunque solo podía entrenar. Fueron seis meses muy duros", señaló.



Córdoba



La segunda experiencia de Dany fue en Córdoba, donde siguió brillando. "Agradezco al Córdoba que pagase la cláusula, aunque ello hizo que mi nómina fuese más baja. El Córdoba venía de ganarlo todo, pero perdió a jugadoras como Ampi o Sara Moreno y teníamos un equipo muy joven e inexperto. Hicimos buena temporada, pero nos faltó algo para poder pelear por los títulos".



Dos etapas



Y llegó el Pescados Rubén FSF. "En mi primera temporada, la 2012- 13, lo ganamos todo, hicimos un doblete que no se veía en el fútbol sala español en los ocho años anteriores". Pese a ello, Dany regresó a Brasil . "Estuve allí tres temporadas, pero siempre estaba en contacto con Jozi y me decía que volviera. En la temporada 2014-15 hubo lesiones y decidí volver". Y aquí sigue, escribiendo la historia del club naranja.