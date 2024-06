Estudios Mindonienses presenta los dos números dedicados a Segundo Pérez

"Cunha forza de traballo inesgotable e unha lucidez admirable acadou logros pouco habituais para a xente do común, non quedando apenas campos da cultura o da vida eclesiástica e relixiosa que el non tocara". Con esta cita del artículo dedicado a "unha figura senlleira" firmado por Carlos López, resumía el director de Estudios Mindonienses, Benito Méndez, las razones que han llevado a dedicarle los dos últimos números de la publicación, el 36 (2023) y el 37 (2024), a Segundo Pérez López, natural de Guitiriz.

Este lunes, el centro cultural Torrente Ballester de Ferrol, donde también sonó el Real Coro Toxos e Froles, acogía la presentación de estos volúmenes, ideados como homenaje al párroco, profesor y exdeán de la catedral de Santiago con motivo de su 75 cumpleaños y los 50 años de su ordenación.

"Nin tanto, nin tan pouco", bromeaba el homenajeado tras oír numerosas loas a su persona y labor ante un auditorio lleno en el que estaban presentes el arzobispo de Santiago, José Prieto; los obispos de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos; Lugo, Alfonso Carrasco; Ourense, José Leonardo Lemos; y los dos de Tui Vigo, el emérito Luis Quinteiro y el recién nombrado Antonio Valín, así como el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y otras autoridades.

Actuación del Real Coro de Toxos e Froles. EP

"É unha alegría encontrarme con vós, porque cada un de vós sodes parte da miña vida", destacó Pérez López del acto, recordando que fue en Caranza donde aprendió "a ser sacerdote". "

Un non vai por onde quere, senón por onde o levan", dijo sobre su sobresaliente trayectoria, confesando que nunca pensó "en acabar na catedral de Santiago, parecíame moi grande, pero alí puxen vida e corazón" y recordando que Estudios Mindonienses, que él fundó y coordinó hasta el volumen 30, "foi a primeira das publicacións que se fixeron nas dioceses de Galicia".

De una "vida ao servizo da igrexa e da ciencia" habló José-Martinho Montero, mientras que Margarita Sánchez le felicitaba por su trayectoria, "é o tempo da colleita", y García Cadiñanos citaba el Evangelio: "Por sus frutos les conoceremos".

"Nel atopamos un mestre", aseguraba Antonio Valín, recordando las múltiples iniciativas que impulsó Segundo Pérez, a quien Rey Varela definía como "unha das persoas máis sabias e reflexivas que teño atopado nunca".