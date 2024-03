Dos estudios analizarán qué hacer con los derrumbes de Foz

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, acompañado de responsables del Servicio Provincial de Costas y un especialista en Xeotecnia visitaron este miércoles los dos lugares afectados por derrumbes en la última semana en la costa de este municipio, concretamente en la conocida como cala de San Pedro, en Cangas de Foz, y Arealonga, entre Fazouro y Nois, para realizar una inspección ocular de en qué punto se encuentra ahora esa costa y también ir preparando posibles acciones a llevar a cabo.

El regidor focense explicó que se van a plantear alternativas para solucionar ambas problemáticas con atención especial a dos cuestiones. La seguridad de los peatones en el caso de Cangas, que no pueden utilizar el paseo que se cortó y tienen que ir junto a la carretera Nacional, y la vía del tren de Feve en Arealonga, que se encuentra muy próxima al derrumbe.

Cajoto se mostró preocupado por la seguridad peatonal en el caso de Cangas e indicó que desde Adif están en permanente vigilancia de lo que sucede frente a Arealonga para garantizar la seguridad del tren "nunha zona na que xa está restrinxida a velocidade".

En este sentido, agradeció el interés tanto del Delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, como de la subdelegada en Lugo, Isabel Rodríguez, por este problema "xa que están permanentemente ao tanto de todo e dispostos a achegar solucións a un problema moi serio". Por eso señaló que a partir de ahora tocará esperar las propuestas de tipo técnico para ver cómo actuar en lo sucesivo "e tentaremos actuar todas as administracións implicadas do xeito máis coordinado posible para acelerar as solucións que se poidan ir adoptando".

En el caso de Cangas, el alcalde focense admitió estar muy preocupado "porque esa cala ten moitos problemas de estabilidade, e a min preocúpame iso e tamén a seguridade da xente, porque a realidade é que ese paseo peonil que hai alí é moi empregado polos veciños, que agora se teñen que ir á estrada Nacional, co risco que iso supón e que é o que preocupa no Concello. Esta é unha das cuestións básicas que imos analizar".