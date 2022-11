Un estudio revela que las casas de remo son más antiguas que la trainera

Las Xornadas de Historia e Arqueoloxía Marítima Cidade de Viveiro incluyeron este domingo una ponencia del responsable del área de Patrimonio Cultural Sumergido de la zona norte de la Federación Española de Actividades Subacuáticas (Fedas), Antón López, sobre las típicas casas remo, muy habituales en los barrios marineros. Hasta ahora se creía que su ancho se correspondía con el del remo de una trainera, pero la investigación que se está llevando a cabo desde el proyecto Eterna revela que la arquitectura de estas viviendas es más antigua que la embarcación.

"Hemos descubierto que el canon que se ajustaba a una trainera no es la realidad de esta arquitectura, que es más antigua, por lo que ahora barajamos dos hipótesis", explica López. La primera opción sería que la anchura de las viviendas, que va desde los 1,30 metros a los cinco, aunque la mayoría se encuentra entre los 2 y los 3,5, se ajustaría a la anchura del remo que usaba el marinero en su día a día. "Esta teoría explicaría que exista tanta diferencia de anchura entre unas viviendas y otras", asegura López. La otra opción es que la anchura sea la del remo que tenía la embarcación que usaba como arte de pesca la traíña o trainón. "Puede que se haya interpretado mal el significado de la palabra y se haya confundido trainera con traíña", explica López, que sostiene que el uso de este arte de pesca "coincide con toda la etapa constructiva de estas embarcaciones".

"Este trabajo está todavía en desarrollo y esperamos seguir aportando datos", asegura López, que destaca que Viveiro es el municipio gallego que conserva más muestras de estas casas tradicionales presentes también en localidades como A Coruña, Rianxo, Vigo o Sada. Así, según adelantaba este sábado , entre los antiguos barrios marineros existentes intramuros de la ciudad y en los de la zona antigua de Celeiro se detectaron 104 de estas viviendas.

Esta conferencia fue la que inauguró este domingo el último día de las jornadas, que se completó con Os lastres pétreos no equipamento pesqueiro antigo de Galicia, de Laura Casal; A morte vén do mar. Corsarios e sistemas de vixilancia e defensas costeiras no Cantábrico galego. Séculos XVII-XIX, de José María Leal Bóveda, y Francisco Fra habló sobre la carpintería de ribeira en sustitución de Uxía Aguiar, que no pudo asistir.

López se mostró satisfecho con el resultado de estas jornadas: "El balance es muy positivo. Este año el 50% de los participantes eran de fuera de Galicia e incluso vino gente de Portugal, y asistió más gente de la propia ciudad".