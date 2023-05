Estudiantes de Viveiro volvieron a quedar sin bus a Santiago y A Coruña

Familias de Viveiro con estudiantes universitarios que cogen los buses de Arriva con destino a Santiago y A Coruña protestaron por un nuevo error en la prestación del servicio que llevó a que no hubiera ningún autobús para trasladar a sus hijos este lunes, que era festivo.

La concejala de Son Viveiro, María José Basanta, llevó el asunto al pleno a través de un ruego oral para demandar al gobierno local que haga las gestiones necesarias para que estos hechos no se repitan. "Deixaron á rapazada na estación e non é a primeira vez. O Concello debe comunicarlle á empresa ou á Xunta as irregularidades que sucederon para deixar aos estudantes sen medio de transporte", dijo la edila, que también insta a la empresa a poner en la estación un número de contacto en el que atiendan fuera de horario de oficina "para que calquera nai ou pai poida chamar e facerse cargo da situación".

El Concello no tuvo conocimiento de lo sucedido el lunes, por lo que no pudo ofrecer alternativa en esta ocasión, pero el martes habló con la responsable de rutas de Arriva y esta les trasladó que "houbo un erro humano, un chófer novo que non contaba con esta viaxe", según comenta el teniente de alcaldesa Jesús Fernández. "Tamén dixo que lle podiamos dar aos pais o teléfono dela. A empresa amosouse receptiva", reconoce el edil del gobierno, quien recuerda que no hay nadie en la estación a quien poder dirigirse.

Fernández apunta que en anteriores ocasiones la capacidad de los buses no era suficiente para el número de viajeros "e tiveron que poñer varios taxis" y en febrero quedaron en la estación una veintena de estudiantes que iban a A Coruña y el Concello puso el bus para llevarlos más tarde, un servicio que después "foi sufragado por Arriva", que se hizo cargo del coste y se disculpó con el Concello, recuerda el teniente de alcaldesa.

Tras el episodio de hace dos meses, fuentes de la empresa atribuyeron lo sucedido a "un aumento inesperado de la demanda" y a una avería en el vehículo que hace normalmente la ruta universitaria y que fue sustituido por otro que no tenía capacidad para todos los pasajeros. Arriva se comprometió entonces a "aumentar los refuerzos y plazas disponibles" para dar una respuesta lo más rápida posible y no constan nuevos incidentes en el servicio hasta el error humano de lunes.