Estudian el impacto del turismo en once enclaves naturales de A Mariña

La Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense, a través de la empresa Antea Group y en el marco del Plan de Sostibilidade Turística que está desarrollando, está llevando a cabo estudios de la capacidad de carga en once recursos naturales de la comarca con una gran afluencia de visitantes en espacios de tiempo muy cortos. La idea es medir el impacto del turismo en estos enclaves y, si fuera necesario, poner en marcha planes de gestión que los protejan y eviten una sobreexplotación de los mismos.

Los lugares que forman parte del estudio son Fuciño do Porco, en O Vicedo; la cascada de O Escouridal, en Alfoz y la del Río Xestosa en Ourol; el Salto do Coro, en Mondoñedo; el Pozo da Onza en O Valadouro y el de A Ferida en Viveiro; la Cova da Doncela en Viveiro; los acantilados de Morás, en Xove; las antiguas fábricas de Sargadelos, en Cervo; el castro de Fazouro, en Foz y Santo Estevo do Ermo, en Barreiros. "O desenvolvemento dunha correcta xestión do territorio en termos turísticos pasa por un adecuado manexo das visitas, especialmente naqueles puntos que contan con características intrínsicas que os converten en especialmente fráxiles e tamén aqueles que reciben unha gran cantidade de turistas", aseguró la presidenta del ente comarcal, Rocío López.

Cascada de Santo Estevo do Ermo, en Barreiros. ELISEO TRIGO (EFE)

En este sentido, la gerente del plan turístico, Tania Hermida, explicó que "existen suficientes evidencias que demostran que, de non tomar accións que conduzan a unha correcta xestión do turismo en puntos sensibles ou moi masificados, pode verse afectada a calidade ambiental da zona en cuestión como tamén o turismo do territorio, xa sexa pola merma na satisfacción das persoas visitantes coma por unha posible animadversión da poboación local".

Por este motivo se están llevando a cabo estos estudios de capacidad, para lo que la empresa adjudicataria está analizando estos once recursos para determinar su capacidad de carga tanto física, como ecológica y paisajística para proponer modelos de gestión adaptados a cada recurso, que establezca las propuestas y las actividades de contingencia que hay que llevar a cabo.

Fuciño do Porco, en O Vicedo. JOSÉ Mª ÁLVEZ (AEP)

En la fase de análisis de la situación se llevaron a cabo encuestas de campo en cada lugar con el objetivo de obtener la opinión y la valoración de los visitantes, así como su perfil, para analizar la situación también desde la perspectiva del turista. "No mes de agosto fíxose a primeira campaña de enquisas e durante o outono está previsto realizar outra", indicó López, "o clima adverso destas últimas semanas está dificultando que se leve a cabo a de outono, polo que tamén se vai facer unha campaña online a través dun formulario totalmente anónimo que se vai compartir nas redes sociais da Mancounidade e os concellos".

En este línea los técnicos de la Mancomunidade también están trabajando en un observatorio de turismo sostenible, una herramienta que permita analizar la incidencia turística en la comarca con el objetivo de gestionar el sector de una manera sostenible para el territorio.