Estreno de La Tortilla Maravilla en Viveiro

El primer restaurante especializado en tortilla de la comarca, La Tortilla Maravilla, abrió sus puertas este miércoles en Viveiro con una gran inauguración en la que no podía faltar una degustación de las variedades que forman parte de la carta. "Moi contento de que chegase este día" se mostraba su gerente, Víctor Valenzuela, que compaginará la dirección de este restaurante con la de O Muro.

Los asistentes a la inauguración pudieron probar La Tortilla Maravilla con cebolla y otras recetas sin cebolla, con chorizo, con trufa o la paisana, que lleva pimiento y verduras. "Son as clásicas, as que máis gustan e as que máis tirón teñen", apunta Valenzuela, aunque a estas fijas en la carta se sumarán habitualmente "promocións e suxestións" con otras preparaciones diferentes. Además aunque el restaurante está especializado en tortilla, en la carta hay otra variedad de platos.

El restaurante, situado en el 32 de la Rúa Pastor Díaz donde antes estaba La Fragata, abre este jueves ya en su horario normal, desde las nueve de la mañana, y busca también destacarse para los desayunos, con tortilla desde las nueve y media. "Imos arrancar coa tortilla xa desde pola mañá, hai xente á que lle gusta almorzar salgado e en Viveiro hai pouca oferta, entón aproveitando que empezamos coa cociña cedo metemos almorzos e tostas", señala.

El hostelero quiere que el negocio vaya rodando poco a poco, con paso firme, y por eso en estos primeros días no habrá posibilidad de hacer encargos, aunque sí más adelante, del mismo modo que tiene previsto implantar el reparto a domicilio. "Quero ir despacio e con boa letra, tiven moitas chamadas pero non vou empezar de momento con pedidos porque quero atender o local ben e despois irnos abrindo a esas liñas desde o mesmo negocio", comenta.