Estreno para la historia del Distribuciones Carreiras júnior

El Distribuciones Carreiras CD San Ciprián se prepara para vivir este sábado un momento para el recuerdo, con el estreno del equipo júnior masculino en la Primera Autonómica, una división reservada a la élite gallega de cada categoría. Tras lograr la pasada temporada un ascenso histórico, los mariñanos se preparan ahora para defender su hueco en una categoría que incluye clubes de tanta entidad como el Ourense Baloncesto, Ferrol, Obradoiro, Estudiantes o Cafés Candelas Ensino. Estos dos últimos serán los únicos representantes lucenses junto al club mariñano.

Los sancibrenses, que cuentan con una plantilla de 12 jugadores de diferentes puntos de la comarca, debutarán recibiendo a las 12.00 horas, en el pabellón de Viveiro, al Seis do Nadal Coia, un equipo que en la primera jornada cayó por 64-81 ante el Estudiantes. "Este encontro é unha boa vara de medir para saber onde nos atopamos. Se o Seis do Nadal caeu con claridade co Estudiantes e nos gana a nós diríanos o moito que temos que mellorar, aínda que tamén podemos ter un mal partido», explicó el entrenador del Distribuciones Carreiras, Luis Fernández, máximo responsable del equipo junto a Sebas Franco, jugador del CB Viveiro sénior.

El técnico tiene buenas vibraciones por el nivel que lleva viendo en los entrenamientos y también por los buenos amistosos disputados ante el Estudiantes, un equipo que viene de jugar el play off para meterse en el Nacional. "Foron encontros nivelados, en xeral estou moi satisfeito co que fixemos, agora hai que trasladalo á competición. Eu vexo o equipo ben preparado, creo que traballamos moito e ben, pero imaxino que o resto dos rivais tamén o fixeron. Temos moitas ganas de competir xa", explicó.

Luis Fernández es consciente de que la competición será durísima, ya que de 13 equipos 5 pelearán por jugar el campeonato de España, con una única plaza directa para el campeón, y cinco descenderán, lo que solo deja tres plazas intermedias. "Dende logo que o obxectivo básico é a permanencia, pero a verdade é que a distancia entre o quinto por arriba e por abaixo é mínima. Sabemos que hai rivais que incluso teñen xogadores becados, o nivel será moi alto", aseguró el técnico, que habla de las virtudes y defectos que puede tener el equipo, esperando potenciar las primeras y ocultar las segundas. "Somos un equipo con pouca envergadura, sobre todo tras perder a Mario, pero tamén penso que somos un equipo con xogadores moi intelixentes, algo que nos pode vir moi ben".