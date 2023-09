"Estoy encantada con mi regreso"

El Burela FSF Pescados Rubén afrontará este sábado su primer encuentro oficial de la temporada. Las Guerreiras Laranxas comienzan la defensa de la Copa Galicia, uno de los cuatro títulos que conquistaron la pasada temporada, en la cancha del Valdetires Meiras, a partir de las 18.00 horas.

El conjunto que entrena Julio Delgado continúa dando pasos para llegar en el mejor estado posible a la jornada inicial de la Liga y tratará de subir el nivel competitivo para sortear una eliminatoria que siempre puede ser peligrosa por el factor cancha en contra y por la ilusión del equipo de menor categoría a la hora de enfrentarse a las campeonas naranjas.

Las burelesas se mantienen invictas en la pretemporada con dos victorias en sendos amistosos ante el Marín, ambas por 2-1, y con triunfos sobre el Poio y el Amarelle en el torneo de Castro. En la Copa Ibérica, en Portugal, el Pescados Rubén FSF cosechó sendos empates ante el Benfica, (1-1) y ante el Grupo Nun Alvares (2-2).

Una de las jugadoras fichadas esta temporada es la brasileña Cami, que regresó del Castro después de una única temporada lejos del club naranja. Cami asegura sentirse feliz con la vuelta a Burela y reconoce que el proceso de adaptación ha sido muy sencillo para ella. "Estoy muy contenta por la posibilidad de volver a estar en este pueblo y en este club. Solo he estado un año fuera y la verdad es que no he tenido problemas para adaptarme porque conozco bien el club y ya he trabajado con Julio Delgado como entrenador y con muchas de las jugadoras que forman parte de la plantilla".

Cami destaca el potencial y la profundidad del plantel y ve al equipo capacitado para defender las cuatro coronas conseguidas la pasada temporada. "Estamos trabajando bien, dando pasos adelante. Creo que hay un grupo fantástico y con un gran nivel tanto de calidad como de cantidad, así que habrá que darlo todo porque los minutos van a estar muy difíciles", señaló.

Cami tuvo algunos problemas físicos en el arranque de pretemporada tras torcerse un tobillo, pero está ya totalmente recuperada y en los últimos partidos participó ya en la rotacíón naranja. Ahora está centrada en el partido de mañana, como el resto del equipo. "La Copa Galicia es un torneo muy importante para el club y a nosotras nos motiva mucho. Sabemos que el equipo de menor categoría siempre tiene una motivación extra, pero nosotras tenemos que mostrar el afán competitivo habitual", concluyó.