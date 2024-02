"Estoy convencido de que el 5-1 ante el Pontevedra B será un punto de inflexión"

El Viveiro CF recogió una buena dosis de confianza a base de goles con un triunfo balsámico ante un rival directo en la lucha por la permanencia como el Pontevedra B. El equipo que entrena Alberto López vivió uno de sus mejores partidos del campeonato en el momento ideal, ya que una derrota ante los granates podría haber sido una losa demasiado pesada a nivel clasificatorio y anímico. Con este 5-1 los mariñanos no solo se acercan a la zona de permanencia, sino que aseguran el golaverage ante un rival directo en caso de empate a puntos al final de temporada.

El jugador burgalés Manu Martín anotó ante el cuadro pontevedrés su segundo gol de la temporada, que resultó decisivo al ser el que abría el partido, que siempre es el más difícil. El jugador se mostró feliz por lo sucedido en Cantarrana. "Era un partido que había que ganar sí o sí y nos salió uno de los mejores, tanto en juego como en eficacia. Está claro que ganarle a un rival directo que llegaba a Cantarrana en una dinámica buena de resultados y hacerlo de la manera en que lo hicimos tiene que darnos un plus de confianza que nos va a venir muy bien".

Manu es consciente de que es difícil conjuntar a un equipo que sufre tantos cambios de jugadores durante la temporada. "Es evidente que tener que estar reinventándose no es lo mejor a la hora de competir, pero esto es una cuestión del club, que tiene que manejarse en el mercado en función de lo que puede permitirse y nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos a lo que nos pida el míster en cada momento", señala el jugador, satisfecho con las oportunidades que está recibiendo, ya que jugó 17 de los 19 partidos como titular. "A todos los jugadores nos gusta jugarlo todo, pero yo no me puedo quejar, estoy contento y ojalá pueda seguir teniendo minutos para ayudar al equipo", señaló.

El mediapunta está convencido de que la permanencia es un objetivo viable y cree que el triunfo ante el Pontevedra B puede ser un buen punto de partida. "Creo que nos faltó suerte en determinados partidos, pero en líneas generales hemos sido competitivos. Espero que el triunfo ante el Pontevedra B nos ayude a soltarnos".

Morais debuta con gol

El debut de Morais con la elástica celeste no pudo ser más positivo para el Viveiro y para el jugador venezolano. El punta ingresó en el partido ante el Pontevedra en el minuto, 68 y tardó solo 8 minutos en anotar su primer tanto en Cantarrana. La llegada de Morais puede ser una bendición para el ataque de los mariñanos si se acerca al jugador que demostró ser en el Polvorín, ya que incluso le valió ser convocado en varios partidos con el CD Lugo en Segunda División B e incluso tener algunos minutos. También regresó Barroso.

Junto a Morais también llegó la semana pasada al club celeste Dani Almagro, un delantero procedente del fútbol andaluz que no entró en la convocatoria ante el Pontevedra B, pero que podría tener su oportunidad el próximo fin de semana, con la visita al campo del UD Ourense.