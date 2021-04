EN SU SEGUNDA temporada en las huestes naranjas, Álex Diz (Lugo, 1995) ha dado un paso al frente. Su ascendencia en el juego ha crecido. Con el balón en los pies se intuye que algo bueno puede pasar para los mariñanos y los números acreditan esa valoración, con diez goles.

¿Cómo se encuentra del golpe que sufrió en el derbi?

Tengo molestias en la parte de atrás de la rodilla izquierda, pero tengo bastantes días para recuperarme y espero estar listo para el partido ante El Pozo Murcia.

¿Qué importancia le da al haber ganado el derbi ante O Parrulo?

Mucha, pero como cada partido en esta Liga, que es muy competitiva y donde ganar un partido es muy complicado. Da igual contra quién ganes, son tres puntos super importantes porque los equipos de abajo están ganando también.

¿A qué se debe que se estén dando tantas sorpresas en esta Liga?

Es verdad, esta semana por ejemplo el Santa Coloma ganó al Barcelona, nosotros ganamos hace poco al líder, el Levante. Hay mucha diferencia entre los equipos de arriba y abajo, pero se están dando resultados sorprendentes. Nosotros estamos en una buena línea y ahora nos viene otro rival muy complicado como El Pozo, y queremos seguir sumando para alcanzar cuanto antes nuestro objetivo, que es la salvación.

¿En qué ha cambiado el Pescados Rubén FS con la llegada de Sito Rivera al banquillo?

Está siendo bastante continuista. Sobre todo al principio focalizó más su trabajo sobre la defensa, porque estábamos encajando muchos goles y teníamos que mejorar. Pero al final esto depende mucho de los jugadores. Con Juanma no estuvimos en descenso ninguna jornada y con Sito tampoco. En defensa, a nivel de números, el equipo ha dado un cambio, porque excepto en el partido de Santa Coloma, donde encajaron cuatro, en el resto como mucho han encajado dos. Estamos encajando menos goles y eso nos ha mantenido vivos en todos los partidos y nos está haciendo más sólidos. Estamos más comprometidos en esa faceta del juego.

Hablando de cambios, ¿le sorprendió el cambio de entrenador?

No me la esperada, pero son decisiones en las que nosotros no tenemos nada que ver. Es verdad que Juanma es un tío de la casa, un emblema aquí, pero esto es deporte y nosotros lo que tenemos que intentar es hacer lo mejor posible con quien nos pongan.

Este fin de semana no juegan porque hay partidos de selección. No parece fácil coger el ritmo, ¿no?

Está siendo un año muy raro. Recuerdo que en octubre jugamos siete partidos, pero es verdad que hay partidos de selección y hay que dejar jornadas libres por el tema del coronavirus y se tienen que jugar partidos aplazados. Ahora tenemos este parón y en mayo otro. Nosotros tenemos nuevo entrenador, apenas lleva un mes, y nos sirve para conocer mejor lo que le gusta a Sito y lo que no para trabajar más.

De los ocho partidos que les quedan en Liga, cinco son en casa, ¿es decisivo el factor cancha cuando en muchos partidos se juega sin público?

A mí me gusta más jugar en casa, haya o no público, aunque prefiero jugar con la afición, claro. Jugar fuera implica viajes largos, horas de autobús y eso el cuerpo lo nota.

Viendo la clasificación, ¿da por descendidos ya a O Parrulo y Antequera?

O Parrulo tiene 13 puntos, le llevamos 15, lo tiene muy complicado para salvarse, aunque no se puede dar a nadie por muerto. El caso del Antequera es completamente diferente. Tienen 18 puntos, la salvación está en 25 o 26, tiene dos partidos menos, uno es contra el Córdoba y reciben en casa a muchos rivales directos. Lo tienen complicado, pero los meto en el mismo grupo que a Peñíscola, Ribera, Córdoba o nosotros.

Han ganado partidos ante rivales de arriba como Levante o Cartagena. ¿Se sienten más cómodos jugando ante equipos que lleven el peso del partido?

Es una buena pregunta. Con el juego que tenemos ahora nos adaptamos mejor a que el rival lleve el peso. Por ejemplo, contra el Levante estuvimos más cómodos que ante el Córdoba, donde teníamos esa presión de tener que ganar sí o sí. Pero ante rivales de nuestra Liga vamos a tener que llevar el peso e ir a por los partidos.

¿Está siendo esta su mejor temporada como profesional?

Desde que llegué a Burela me he sentido muy cómodo y arropado, primero por Juanma, por la directiva, por Sito. Me encuentro muy bien. El año pasado fue de adaptación. No creo que hiciera mala temporada, pero como a nivel colectivo los resultados fueron muy malos no se salvó nadie. Este año estoy muy cómodo, el grupo es fantástico y estoy teniendo buenos números. Sí, puede ser una de mis mejores temporadas.

Habla de la importancia del grupo, ¿hay mucha unión?

Sí. Sabíamos que iba a ser un año duro, incluso ha habido un cambio de entrenador, está todo el tema de la pandemia y a nosotros esto nos sirve un poco como vía de escape, para salir de casa y conseguir el objetivo que es salvarse. Y si no estás unido es muy difícil de conseguirlo.