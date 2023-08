"Quiero dar las gracias por todo el apoyo que he recibido durante este Mundial. Debo sentirme feliz porque un cuarto puesto en un Mundial es algo extraordinario, pero ahora estoy un poco triste por haber quedado tan cerca de las medallas", señaló Adrián Ben en las c ámaras de RTVE nada más acabar la carrera de 800 lisos. El atleta de Viveiro habló de la carrera y reconoció que "tal vez fui un poco reservón y al final me penalizó tener que abrirme porque es posible que hubiera estado en las medallas".

Ben explica que decidió no seguir a Arop "porque hizo un cambio brutal y no tenía piernas para tanto", aunque sí que se vio "con mucha fuerza" en la recta final, "pero es un Mundial y corremos todos, soy avaricioso y me gustaría haber logrado medalla, pero ha sido un gran año y ahora le ha tocado a otros vivir lo que me tocó a mí en la pista cubierta. Ahora, a coger vacaciones y pensar ya en los Juegos de Paris de 2024", concluyó.

Apoyo en Viveiro y chasco al no haber cobertura en O Naseiro

El Concello de Viveiro dispuso este sábado dos pantallas gigantes para seguir la carrera de Adrián Ben en la final del Mundial, pero solo una de ellas funcionó. En la Praza Maior de Viveiro se reunieron aficionados para apoyar al gran campeón mariñano y en O Naseiro no llegó a funcionar la pantalla al no haber cobertura, lo que supuso un chasco para los romeros que querían también animar a su paisano.

También hubo cierta decepción, pero mezclada con orgullo, en la Praza Maior, sobre todo por ver tan cerca la posibilidad de celebrar la primera medalla mundialista de Adrián