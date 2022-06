El público vuelve emocionado al Resurrection Fest: "Esto es una ilusión"

"¡Por fin estamos dentro!" decían los fans al cruzar el portalón de entrada al festival, después de formar una larga hilera en la que aprovechaban para hacerse sus primeras fotos o para grabar en vídeo el momento, como sabiendo que sería el principio de algo muy bueno. Y así lo fue, un día de Resu como los de antes, como si la pandemia fuera una pesadilla ya olvidada. Volvieron los bailes sin medida, los saltos, abrazos sin limitaciones, el crowdsurfing en todo lo alto. Hasta el tiempo acompañó de día, chispeando sobre las 22.30 horas.

"Vengo a pasármelo lo mejor que pueda, hace muchos años que tengo ganas de venir y este cogí las vacaciones a propósito", comentaba Gonzalo, de Narón, del rollo "de los antiguos", como Judas Priest o Sepultura, a quienes podrá ver este jueves. Su amigo Óscar fue uno de los que le recomendó venir, pues "se pasa genial".

"Después de muchos años he conseguido volver, esto es una ilusión para mí, estoy que no quepo en mi cuerpo", afirmaba un emocionado Eder, que venía desde Bilbao. Casi de rebote venía otro amigo, también Eder. "Quedó una vacante libre y me apunté para pasar un rato guay y ver a Judas o Numen, pero también grupos que no conozco, a ver si me sorprenden algunos", decía. Un habitual del Resu es Trastoy. "Desde antes de la pandemia no había fallado a ni uno, vengo casi desde el principio". "Toda la vida quise venir y nunca pude hasta este año", añadía una amiga, Lily, argentina asentada en Madrid.

Entre los asistentes también había gente que había mantenido intactos sus planes de venir pese a cancelaciones de algunos grupos. "Vinimos igual porque sabemos que lo vamos a pasar bien", decían dos madrileñas. "Tenemos la entrada guardada desde hace dos años y estamos aquí por lo positivo del ambiente y también para ver a Korn que es una maravilla, a Lionheart y a Judas", decía un grupo canario que acudía por primera vez.