Esther Murados: "He vendido bastante lotería de Navidad ahora, como el año pasado, no"

Ha pasado un año desde que se estrenase aquel anuncio de la lotería de Navidad del año pasado donde San Cibrao era protagonista. El faro de A Atalaia era uno de los lugares que salía en el spot titulado ‘Tres orquídeas’ que contaba la amistad entre el farero y la florista Julia. Hoy, un año después, la administración de loterías del pueblo, en la librería Cantigas, vende la lotería para el sorteo que se celebrará dentro de menos de un mes. Esther Murados, la propietaria, cuenta cómo van las ventas tras ser protagonista hace un año.

¿Cómo es el año después del anuncio de la lotería de Navidad en su administración?

Bien, la verdad es que he vendido bastante, ahora, como el año pasado no. Con lo del anuncio, el 2022 fue una cosa loca. Ahora se va vendiendo.

Pero en verano, ¿la gente recordaba el anuncio y compraba?

Sí, claro que sí. Y preguntaba dónde se rodó el anuncio. En verano puedo decir que se vendió más que otros años.

Incluso es posible que hubiera más turistas atraídos por el spot publicitario, ¿no?

Pues no sé a qué fue debido, pero este año hubo muchísima gente en San Cibrao, más que otros años. El clima también ayudó, creo yo.

¿Cuáles son las terminaciones que más está vendiendo para el sorteo del próximo 22 de diciembre?

Las que más vendo siempre son los números terminados en 3 y 5, que son los que la gente casi siempre pide. También la del 7. Todos impares.

Ha salido publicado en medios que la Inteligencia Artificial ha pronosticado que el número que va a tocar es el 03695 que, por cierto, ya está agotado. ¿le están pidiendo números con esas terminaciones?

No me lo han pedido mucho, tan solo cuatro o cinco personas. Sería una casualidad que tocase.

Otro de los factores que influye a la hora de vender lotería es la situación económica, con una importante inflación en nuestro país, ¿lo nota a la hora de vender?

Bueno, puede ser que se note. Se dice que, cuanta más crisis hay, más se juega. En teoría es positivo para el negocio.

En el nuevo anuncio de este año de la lotería sale una pulpería en Madrid, ¿qué le parece?

Pues este año no lo he podido ver. Se me fue la chica que tenía aquí ayudándome y la nueva está empezando y estamos muy liadas. Pero sí, escuché lo de la pulpería en Madrid. ¡Tiene narices! No podrían haber cogido cualquier de aquí, en Galicia.

¿Vende lotería para fuera?

Sí, no tanta como el año pasado, pero sí. Por ejemplo a Madrid, a Pontevedra, a Extremadura. Y también viene gente de la zona, fuera de San Cibrao, de Viveiro, Ribadeo...

¿Tiene la ilusión de dar el Gordo?

Claro que sí. Me gustaría mucho dar algún premio, es lo que queremos todos los que trabajamos en este sector.