Durante su visita a El Carolate, el espacio online de la gallega Carolina Iglesias (Percebes y Grelos), la actriz madrileña Ester Expósito recordó brevemente junto a la cómica de Oleiros su infancia y juventud en "su pueblo gallego", que no es otro que Viveiro, de donde es y reside su abuela. Dado que Iglesias también veranea en A Mariña, concretamente en Foz, ambas iniciaron en tal punto de la entrevista una animada conversación sobre las verbenas de verano en Galicia.

"Realmente no soy afortunada por mi carrera y profesión, me siento afortunada por las verbenas que viví en mi pueblo [Viveiro]", dijo entre risas la intérprete de la archiconocida Élite. "Hay un par de amigos de mi grupo que siempre se suben al escenario y los tienen que acabar echando", añadía la actriz, que se confesaba una auténtica enamorada del extenso repertorio de las orquestas. "Mis favoritas eran las bachatas y las de Fito y Fitipaldis, que siempre las cantan y me encantan", concluyó.