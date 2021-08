Tras la estela de los narcos desde A Mariña

EL APRESAMIENTO de cuatro barcos dedicados al narcotráfico en lo que va de año pone de relieve el trabajo del servicio de Vigilancia Aduanera de Ribadeo a través de la base marítima, dotada de un patrullero, Unidad Periférica de Información Marítima (UPIM) y Oficina de Inteligencia Marítima (OIM).

Desde 2018 la coordinación regional del último departamento se realiza desde la localidad. La implantación de la base ribadense decantó la elección, aunque el jefe regional, Hidalgo García Bango, reconoce que podría encargarse cualquier otra, pero "nos tocó en suerte".

"Es un trabajo ímprobo, porque conforme pasa el tiempo y tenemos cada vez más fiabilidad y manejo de las herramientas y las fuentes de información, somos capaces de abarcar más objetivos. El fin último es que todo barco o todo elemento flotante que pase por nuestras costas se analice y determine su grado de peligrosidad en función de los perfiles". Así, estudian en profundidad cada barco que piensan que podría utilizarse para el mal.

Para ello se valen de las aplicaciones de rastreo que permiten conocer su posición mediante el AIS y otras herramientas tecnológicas confidenciales. El análisis big data de la información obtenida por las unidades periféricas adquiere un papel relevante.

"Se controlan poco a poco, nuestra meta es reducir las posibilidades de que utilicen barcos para el tráfico ilícito, para lo que aplicamos herramientas tecnológicas nuevas. Al mismo tiempo que las organizaciones criminales se modernizan, nosotros lo hacemos con ellos, tenemos que proteger al Estado y al pueblo del contrabando", subraya.

EMBARCACIONES VARIADAS. El estudio de los datos recabados por perfiles "depende de la experiencia, de años de trabajo. Detectas patrones que te llaman la atención y piensas que no se están dedicando a la actividad económica habitual", señala.

Esto permite saber el tipo de barcos que emplean, aunque "puede ser cualquiera, pero si utilizan uno de forma continua porque les ha salido rentable o les ha funcionado un tiempo, y se les captura, cambian el modelo, si consideran ‘quemado’ un medio cambian al siguiente", precisa.

Hidalgo García comenta que en Galicia no es habitual que los narcos empleen embarcaciones semirrígidas como en el sur de España, pero la presencia de una tampoco es indicio de que se dedique al tráfico ilícito, sino que es necesario analizar otras circunstancias. buscan el éxito.

Los especialistas indican que estos delincuentes "probablemente utilicen todos los medios que les garanticen el éxito de su empresa. No hace mucho se ha capturado un narcosubmarino que hasta entonces era poco más que una leyenda urbana".

Cruzar el Atlántico en un submarino solo puede deberse a la "desesperación o a la locura"

Concreta que había rumores de que usaban ese método, "pero hasta que se captura uno no hay una prueba fehaciente, más que nada porque no dejan de ser unos cacharros flotantes y para cruzar el Atlántico con eso hay que tener valor, o la desesperación o la locura, no sé cuál sería el condicionante".

En ese caso tuvieron que pasar varios días "en un cascarro que no se construye en un astillero especializado, no está en su catálogo de ventas. Construir un submarino así se puede hacer en un lugar escondido, no es algo que se pueda hacer a la vista, pues tienen posibilidades de fuga de información, la gente pasa por allí. Si se construyese en cualquier astillero de Galicia, probablemente recibiría más visitas de la Policía o de la Guardia Civil que un parque de atracciones", comenta.

GRANDES CANTIDADES . Son embarcaciones diseñadas para el transporte de una gran cantidad de estupefacientes, más de 20 toneladas, por lo que sus condiciones interiores de habitabilidad "no son precisamente para un viaje de placer", precisa.

Trabajan con dos hipótesis, que trasvasen la mercancía en alta mar, en medio del Atlántico, o que se produzca un intercambio cerca de las costas. Este año ya capturaron cuatro y se cree que podrían seguir una ruta definida, pues ahora está en boga el tráfico de hachís desde Suramérica: "O bien van hacia el sur de África o se dedican a otro tipo de transportes que no son los habituales. Hemos tenido la suerte de detectarlos cuando pasaban por las costas gallegas".

La colaboración entre las distintas oficinas de inteligencia permitió el apresamiento en Canarias y en otros casos apoyaron a la Policía Nacional o a la Guardia Civil. Las sustancias que registran un movimiento a mayor escala son hachís y cocaína, ya que "se basan en una actividad que les reporta un gran beneficio, probablemente nadie se mete en una historia de esas y arriesga su vida haciendo ese tipo de actividades si no obtiene un lucro elevadísimo, supongo que será su principal aliciente".

Pese a ello no es habitual que transporten un solo cargamento en la vida y se retiren a vivir de las rentas, sino que la condición humana les lleva a reincidir en la introducción de mercancía ilícita, lo que implica un delito de contrabando, al que hay que añadir otro contra la salud pública.

PEINANDO LA COSTA. El trabajo que se desarrolla en la base marítima de Ribadeo tiene uno de sus pilares en el patrullero Alcaraván II, que hace salidas aleatorias y diarias para tener bajo control permanente la costa entre Estaca de Bares y cabo Busto, su ámbito de actuación, para lo que se coordina con los de A Coruña y Gijón.

La embarcación es antigua, pero navega bien y dispone de todos los elementos tecnológicos precisos. "Se invierte gran cantidad de recursos en modernizarlas, todos los años se introducen elementos nuevos que se ha comprobado que son efectivos para la lucha contra el contrabando", recalca el también jefe de la base marítima.

La cantidad de droga que entra en el norte "no es tan espectacular como en el sur y es más difícil de controlar"

David ejerció de capitán durante el simulacro de vigilancia al que acudió este periódico. Diez tripulantes conforman el equipo, aunque puede salir con un mínimo de cinco personas; un patrón, un mecánico y tres marineros. Las dos tripulaciones tienen horarios cambiantes, pero además son H24, por lo que pueden trabajar en cualquier horario si solicitan su intervención. El equipo se completa con dos funcionarios más que desarrollan labores de inteligencia con carácter fijo en la oficina.

El patrullero, construido en madera en 1985 por astilleros Viudes de Barcelona, tiene 28,5 metros de eslora. Su autonomía es importante, porque lleva 14.000 litros de combustible. Es similar a los de las restantes bases del Cantábrico. Cuenta con los sistemas habituales de navegación, como radares, GPS, piloto automático, cámaras internas a proa y popa, además de visores nocturnos. Las embarcaciones más antiguas llegan al norte desde las zonas ‘más calientes’, en el sur.

La parte atlántica de Galicia dispone de barcos más recientes al ser "una zona más caliente históricamente". El patrón indica que en el Cantábrico no se necesita que alcancen tanta velocidad "porque no vamos a encontrar una semirrígida potente, aquí son tipo velero. Además, a las velocidades que manejan ellos no llega prácticamente ninguna del servicio, pues tienen un presupuesto ilimitado", apunta respecto a los narcos.

El Alcaraván lleva además una embarcación auxiliar semirrígida para abordar barcos y aproximarse a realizar inspecciones. Para esas situaciones disponen de un equipo de fondeo con cámaras estroboscópicas que permiten revisar los huecos de difícil acceso.

Su movilización puede producirse por una operación definida, al detectar algo con sus medios o si durante una navegación rutinaria reclaman su actuación desde Madrid o los servicios regionales. Durante un operativo en el patrullero solo embarca la tripulación propia, aunque pueden colaborar otros cuerpos con sus medios.

A DISTANCIA. Los narcobarcos suelen navegar alejados de costa. El último mercante apresado que pasó por la zona iba a 80 millas — unos 150 kilómetros—, dado que a mayor distancia se sienten más seguros. Si fuese un velero al final tendría que acercarse al litoral para descargar la mercancía.

Mucha cantidad es difícil de esconder en un yate, al contrario de lo que ocurre en un carguero. En el caso de un pesquero podría acceder o actuar como nodriza y descargar en la mar. "Todo depende del medio que lo traiga, de quién recoja y si entra directamente", explica. Los agentes de Aduanas sospechan que todos los años entra algo en mercantes o veleros, pero nada comparable a lo que sucede en el sur: "No es tan espectacular y es más difícil de controlar, puedes subir a un barco y no ver nada".

La mayoría de las operaciones son nocturnas, porque los narcos se amparan en la oscuridad. Otro factor a sortear es la mala mar, que "a veces no permite acercarse a un barco. Esto suele ser la ley de Murphy, el tiempo no es el más adecuado cuando hay una operación, por lo que hay que jugarse el pellejo, como ellos", indica el jefe regional.

La otra pata: La unidad operativa combate el blanqueo de capitales

La unidad operativa terrestre es la segunda pata del servicio, al frente de la que está Gabriel Echevarría, quien recalca la finalidad preventiva sobre la represiva. Se ocupan de la lucha contra el blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas, la prostitución, delitos contra la propiedad industrial o inmigración ilegal, amén del control de impuestos especiales.



Inician investigaciones propias o a solicitud de Fiscalía, jueces, Policía o Guardia Civil. Armados Tanto los agentes de la base marítima como los de la terrestre tienen condición de autoridad, por lo que disponen de armas: pistola, subfusil y ametralladora en el patrullero. La de los primeros es propia y las de los segundos pertenecen al barco.



Esfuerzo



Hidalgo García destaca que se hace un esfuerzo importante, "para que no nos inunden de drogas y esto se convierta en un narcoestado, porque estos medios son caros, mientras ellos tienen una capacidad de inversión que les permite comprar embarcaciones como churros".



Más medios



A nivel estatal tienen dos barcos oceánicos, el Petrel y el Fulmar, diseñados para aprehensiones en aguas internacionales. Disponen de cámaras térmicas y comunicaciones de mayor alcance. Además están las interceptadoras rápidas, como las de Marín y Vilagaría, y este año se botó el Cóndor, modelo intermedio entre ambos.