Esteban J. Girón: "Galicia ya es el epicentro de la música en directo en España"

Acabó el verano y la organización del Resurrection Fest (Viveiro), O Son do Camiño (Santiago), el Tsunami (Gijón), el Morriña Festival (A Coruña) o el Caudal Fest (Lugo) ya trabaja en los carteles para 2025.

¿Qué balance hacen de este año? ¿Cumplieron las expectativas?

Ha sido el mejor verano de la historia para Bring the Noise, hemos realizado un montón de festivales, un montón de conciertos todo el año y vamos a hacer más, tanto en Galicia como fuera, batiendo récords de asistencia en todos: Resu, Coruña Sound, Gijón Life, Tsunami Gijón y Sonorica, Santander Music, Fyn Festival y el Caudal Fest, 'a última gran festa do verán', como reza nuestro eslogan. En todos acumulamos un total de personas mayor que en años anteriores. Somos promotores de los cuatro festivales más grandes de Galicia y en la provincia de Lugo tenemos el Resu, con casi 40.000 seguidores diarios, y el Caudal, con más de 40.000 en dos días. Estamos muy contentos, muy orgullosos, trabajando ya para el año que viene y muy agradecidos, tanto a la Xunta como a Diputación de Lugo y al Concello de Lugo por su ayuda proactiva en todos los festivales. El Concello y la Diputación son promotores del Caudal, ya que la idea fue suya.

Estamos muy agradecidos, tanto a la Xunta como a Diputación de Lugo y al Concello de Lugo por su ayuda proactiva en todos los festivales

¿Tienen los balances económicos, cómo salieron?

El Resu tuvo un impacto directo de más de 18 millones de euros y en el Caudal vamos acercarnos a los 9 millones. La hostelería estaba al cien por cien. Y estamos hablando de miles de puestos de trabajo directos y decenas de miles indirectos a lo largo de todo el verano.

¿Contratan gente de cada zona?

El equipo de Bring the Noise es el mismo, con una plantilla ampliamente gallega. En Galicia nos sentimos muy queridos. Todos ponen mucho corazón, pasión e importancia al desarrollar algo en su tierra. Es muy importante traer cultura y a alguno de los artistas más grandes del mundo a Galicia para seguir haciendo que sea epicentro de la música en directo cada verano en España, porque lo es, con mucha diferencia. Ser un agente musical tan destacado es un reto muy difícil por que llevamos trabajando 20 años. Intentamos que siempre los proveedores y empresas auxiliares sean de Galicia o de la región donde hacemos el festival, es importante que la economía que desarrolle el festival se quede en la zona para echar raíces, es la mejor garantía de futuro.

"En Galicia nos sentimos muy queridos. Todos ponen mucho corazón, pasión e importancia al desarrollar algo en su tierra"

¿Gozan de salud los festivales?

Si. Llevo escuchando el fenómeno de la burbuja de los festivales toda la vida y todavía no la he visto estallar. Es un mercado muy competitivo, hay que afinar mucho el análisis previo, esto no se reduce a una amalgama de grupos y ponerlos a tocar en un escenario, se basa en cultura y arte, también en generar una experiencia sin igual. Eso ha generado el fenómeno tan importante del turismo de festivales, que crea mucha economía, deja un impacto socioeconómico y cultural muy importante. Es un fenómeno que las nuevas generaciones protagonizan cada vez más, vemos que cogen vacaciones alrededor de un festival.

Siguen naciendo eventos, ¿hay tanta demanda?

Hay demanda porque no todos son para el mismo tipo de público. Trabajamos para diferente público objetivo y cada uno ofrece una experiencia diferente a un público diferente. No replicamos el éxito del Resu, en cada localidad generamos una experiencia nueva.

Habla de las diversas experiencias, ¿qué destacaría de ellas?

El Resu es único en España y Europa, epicentro de la música a nivel mundial y se desarrolla en medio de la naturaleza en una localidad pequeña, mientras que asistir a O Son do Camiño en el monte do Gozo es algo mítico, pues pasan por él las mejores giras que vienen cada año al país. Tenemos el único festival que ha vendido todas las entradas el mismo día que salían a la venta, desde su nacimiento.

"Tenemos el único festival que ha vendido todas las entradas el mismo día que salían a la venta, desde su nacimiento"

El Resu hizo cambios en la acampada y el transporte. ¿Se mantendrán en 2025? Cómo funcionaron?

Depende de tantos factores. Cada año reconsideramos cada decisión para ver si se puede mejorar y si es posible se invierte tiempo y recursos en ello. El funcionamiento para nosotros fue bueno, siempre hay que escuchar a la gente, hacemos encuestas de satisfacción al público, y lo que vemos que podemos mejorar lo hacemos, lo que está en nuestra mano. Siempre pueden surgir imprevistos que no se pueden controlar.

Ya venden entradas para 2025, ¿cómo van las ventas?

Es importante no solo por la venta de entradas, sacarlas inmediatamente después lo traducimos en una valoración del esfuerzo y trabajo realizado. Si vendes es que a la gente le ha gustado. Los 5.000 primeros abonos del Caudal se han vendido en menos de dos días, son 5.000 personas que renuevan su confianza en nosotros, pese a no saber el cartel del próximo año.

¿Es mejor comprar ahora o esperar a que se confirmen las bandas?

Para mí, que compren ahora. Trabajamos en eventos que ya están instaurados. El Caudal nació con un día en 2018, en 2019 ya fueron dos días y desde 2022 ha barrido. Es un festival en el que ponemos mucho cariño, y no sabéis lo que nos gusta el sentimiento de identificación de los lucenses con el Caudal, lo sienten propio, aunque no es el nicho inicial.