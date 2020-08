Girón sobre el Resu online: "Los artistas aportaron contenido y colaboraron activamente"

de Youtube del Resu inicia a las nueve de la noche del viernes las retransmisiones de su edición online, que en esta primera jornada repasa desde sus inicios con Sick of it All en 2006 al 2016, en que recaló en Viveiro Iron Maiden. Por medio, la anécdota del avión privado de Megadeth, el último concierto de Motörhead en un festival o la emisión inédita de la actuación de The Offspring.Unos pocos días después de que se decretase el estado de alarma la dirección del festival planteó como una necesidad el ser proactivos en un año tan difícil, crear algo que colaborase socialmente con los afectados por el coronavirus y, además, seguir aportando desde Resurrection Fest algo así hecho para nuestros seguidores, uno de los públicos más fieles. Teníamos la necesidad de no estar veinticuatro meses sin aportar algo.Ha sido algo creativo ya que el comienzo fue enfrentarse a un folio en blanco. Ha sido muy colaborativo. Todo el equipo de Bring The Noise se puso manos a la obra para aportar aquello que se iba necesitando y hemos tenido la enorme suerte de que aquellas puertas a las que llamábamos pidiendo colaboración se iban abriendo. Los artistas han sido una de las piezas clave, aportando un montón de contenido sin el que jamás esto podría haber existido.Habrá varios documentales, colaboraciones por ejemplo con Jon Sistiaga y Joe Pérez-Orive que dirigen el programa ‘Jon&Joe’ de Movistar Plus, habrá un documental que repasa nuestra historia, actuaciones que se dieron en el festival y que antes no habíamos podido retransmitir. Queríamos algo realmente especial en cuanto a contenido porque sabemos que eso es lo que esperaban los fans del festival de nosotros.Muchos tienen algo muy especial por diversas razones. Por el Resu han pasado muchas de las bandas más grandes no solo del panorama mundial, sino de la historia Esteban Girón, en el último Resurrection Fest. del rock and roll. El hecho de que hayan actuado en Viveiro es algo que ha hecho que la localidad sea conocida en todo el mundo.Hacer un festival de esta magnitud en una localidad tan pequeña y con unas infraestructuras más limitadas que las de las grandes ciudades es algo que hizo que en aquella ocasión la banda volase en un jet privado para poder tocar. No podemos estarles más que agradecidos por lo que hicieron.Son conciertos privados en estudios de grabación que las bandas han trabajado por y para este festival. Estamos muy agradecidos a las bandas, a todas, ya que han trabajado y colaborado de manera muy activa. El que este festival online tenga tan marcada esa personalidad solidaria hizo que todo el mundo remase para ayudarnos.Se pusieron unos packs a la venta de merchandising de esta edición online en nuestra web, donde se agotaron, y en la de Estrella Galicia. Los beneficios irán destinados a Cruz Roja y a Fesbal. También están abiertas las aportaciones directas y esperamos que en estos días la respuesta siga siendo tan buena como hasta ahora porque es necesario.Es el año más difícil sin duda. Todas las industrias han visto reducida su facturación de manera muy significativa, pero es que la industria de la música en directo ha visto reducida su facturación directamente al cero por ciento. Es necesaria la colaboración y sensibilización de quienes tienen capacidad para ayudar a estas empresas ya que sin esa ayuda el futuro es del negro más oscuro.Ahora mismo estamos enfocando todos los esfuerzos en esta edición online. La suspensión de la versión XS fue un golpe muy duro en nuestro año más difícil. Seguimos trabajando con ilusión para seguir ejerciendo nuestra profesión.En próximos meses iremos publicando novedades, el cartel completo del festival y se pondrán a la venta las pocas entradas que se han devuelto tras el aplazamiento. Avisaremos en nuestras redes.