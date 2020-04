"Creo que se deberían buscar unas horas para que los niños pudieran salir"

El confinamiento provocado por la crisis sanitaria mundial hace que los niños pasen el día en sus hogares, lejos de parques o de entornos al aire libre, algo demandado a esas edades. Manuel Silveira, jefe del servicio de pediatría del Hospital Público de A Mariña, no cree que a los menores les afecte en exceso este arresto domiciliario al que están siendo sometidos.

¿Cómo cree que puede afectar este confinamiento a los más pequeños de la casa?

Nuestra zona es diferente a lo que se puede vivir en las ciudades. Hay algunos niños que tienen la suerte de criarse en casas, con huerta y un jardín, aunque también habrá los que estén en un piso y ellos lo sufrirán más.

¿A los niños les afecta más estar encerrados las 24 horas del día que a los mayores?

Creo que sí, porque tienen otra energía, necesitan metros. Son como los cachorros. Pero no queda otra, hay que llevar a cabo estrategias para que lo lleven lo mejor posible.

¿Qué estrategias se pueden seguir con los pequeños?

Depende, porque no es lo mismo un bebé que un adolescente. También depende de cómo tenga organizada cada familia su vida. Si estamos todo el día en el salón viendo la televisión eso genera ansiedad. Hay que buscar actividades, juegos, dibujar... Se tiene que poner en marcha la imaginación y el ingenio. Habrá que sacarle partido a las nuevas tecnologías, que tanto influyen en los más jóvenes. Sí, eso depende también de cada familia. Se puede llamar a los primos o a los compañeros para jugar a cartas por internet o a otros juegos. Los niños no lo entienden, sobre todo los más pequeños, pero están haciendo una gran labor social quedándose en casa.

¿Cree que este confinamiento tendrá consecuencias en los niños?

Si no dura mucho no creo que tenga ninguna consecuencia. Ellos se suelen adaptar bien a lo que hay y no creo que deje secuelas. Es más, es posible que lo recuerden como algo agradable, de estar con la familia. Otra cosa son los mayores y las consecuencias económicas que puede traer esto.

¿Qué recomienda a los padres con niños en sus hogares?

Sobre todo que tengan paciencia. Seguro que hay hogares donde convive la familia con uno o dos niños muy inquietos y que demandan mucha atención y en ese caso no queda más remedio que tener mucha paciencia.

¿Pueden coger peso con facilidad los niños que no tengan jardín para poder estar en movimiento?

No creo que haya ningún problema con eso, son niños y tienen mucho tiempo por delante. Más problema tienen los mayores, que tienen negocios, trabajos, preocupaciones... Los niños, como dije antes, se adaptan a todo.

¿No consideraría necesario que los pequeños salgan un rato a la calle a jugar o a pasear?

Pienso que sí, que se podría dejarles salir un rato, aunque no interactúen con otras personas y guardando siempre la distancia de seguridad. El Covid-19, según hemos podido ver en su comportamiento, apenas afecta a los niños, aunque son muy vectores. Yo creo que se les debería buscar unas horas para que pudieran salir. Si se saca a las mascotas a pasear, por qué no a los niños.

¿Cómo está viendo usted esta crisis sanitaria?

La palabra es tristeza por la gente mayor que se va y a la que no se puede ni despedir, que se muere sola. A mí, personalmente, no me está influyendo mucho en mi día a día, porque yo voy a trabajar con mi sistema de protección, pero me da mucha pena.

¿Ha tenido que tratar algún caso de Covid-19 en algún niño en estas semanas?

De momento no, no ha habido ningún caso positivo en niños en la comarca.

¿Hay saturación en el Hospital da Mariña?

Por ahora no. Se ha reestructurado; hay dos servicios de urgencias y se ha dedicado un ala al Covid19, pero en esta comarca de A Mariña lo estamos llevando bastante bien.

¿Cuándo cree que se pondrá fin a esta crisis sanitaria global del coronavirus?

Se va a solucionar cuando se encuentre la vacuna. Con las medidas de confinamiento lo que se hace es atrasar los contagios para que no todo el mundo enferme al mismo tiempo. Creo que vamos a tener que convivir con el coronavirus durante un tiempo, pero la curva irá bajando y no veremos los números de ahora.

¿Cree que las medidas que se han tomado en España han sido las correctas?

Pienso que quizá se actúo un poco tarde, pero son las correctas. Quizá se tenían que haber cerrado algunas zonas en los momentos iniciales.