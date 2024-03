"Estamos convencidos de que con la plantilla al completo podemos dar mucha guerra"

Uno de los grandes protagonistas de la gran campaña del Xove FS es el burelés Iago Míguez, (Burela, 1991), que con los dos goles anotados en la pista del IES Coruxo, (1-3), alcanza ya los treinta. Con los tres puntos sumados ante el IES Coruxo el Xove FS tiene a falta de seis jornadas para la conclusión del grupo 1 de Segunda B pie y medio en el play off de ascenso a Segunda A donde todo apunta a que se encontraría con el Stellae de Padrón. Iago Míguez está convencido de que el equipo dará la talla en un momento histórico para el club. Para ello, considera fundamental recuperar lesionados para contar con el plantel al completo.

Treinta goles es una cifra muy respetable, ¿estará contento?

Estoy contento porque he podido jugar con regularidad, me han respetado las lesiones y solo me he perdido un partido en toda la temporada, así que en este sentido puedo estar satisfecho. La cifra no está mal, sobre todo porque algunos goles han servido para que el equipo sume.

¿Han tenido que tirar del carro algunos jugadores más de lo esperado por la plaga de lesiones?

La verdad es que ha sido una temporada con muchos problemas en esta faceta. Empezamos siendo una plantilla amplia, pero con todo lo que nos pasó tuvimos que afrontar algunos partidos con apenas tres cambios. Sacamos adelante partidos muy complicados a los que fuimos muy justos, como en Salamanca o en Vilalba, lo que creo también que nos hizo crecer como equipo.

Con los dos primeros un poco lejos parece que asegurar la tercera plaza tiene que ser el objetivo.

Claro, lo tenemos muy encarrilado porque nos hemos quedado en una especie de tierra de nadie al fallar nuestros perseguidores. Es verdad que matemáticamente también tenemos algunas opciones de poder optar todavía a la segunda plaza porque el Stellae aún tiene que jugar ante el Lugo Sala, pero está en una dinámica muy positiva y apenas está cometiendo errores, así que todo parece indicar que vamos a ser terceros. Aún así, trataremos de ganar todos los partidos que nos quedan para intentar meter presión en esa pelea por ser segundos.

Quedan seis jornadas para cerrar la Liga, ¿cómo las afrontan?

Tenemos todavía partidos exigentes en casa y en teoría más asequibles fuera, lo más importante es llegar en buena dinámica al play off y sobre todo aprovechar este espacio de tiempo para recuperar lesionados.

¿Está ya la plantilla con la mente en el play off?

Es inevitable porque el Xove FS nunca ha jugado un play off de ascenso a Segunda A y todos sabemos que será un momento muy importante para el club a nivel de consolidación. Estamos plenamente convencidos de que si somos capaces de tener la plantilla al completo podemos darle mucha guerra al Stellae.

Hay jugadores que incluso prefieren al Lugo Sala como rival antes que al Stellae, ¿cuál es su opinión al respecto?

Son muy buenos equipos los dos, pero el Lugo Sala cuenta con muchos jugadores de gran experiencia en categorías superiores y creo que en un play off eso les hace doblemente peligrosos. Para mí no solo es favorito al título del grupo, sino que es uno de los candidatos más serios al ascenso.

Pero el Stellae les ganó los dos partidos y hace bien poco les goleó en Xove en la derrota más abultada de toda la temporada.

Ese partido fue un despropósito, pero en la primera vuelta competimos a tope pese a tener bajas importantes. No vamos a quitarle mérito al Stellae que es un equipo muy trabajado e intenso, con chicos que corren mucho y que están inmersos en una dinámica ascendente, creo que sería una eliminatoria muy bonita porque además la goleada que encajamos nos dejó una espina clavada.