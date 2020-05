Con 54 años, el vicedense Juan Pedro Rivera ya conoce un problema que, sentencia, "levamos moitos anos arrastrándoo e nunca se lle deu solución, así que isto estaba cantado". Y sobre su salida, cree que es política: "Agora mesmo, a que anuncia o vicepresidente, a nacionalización, moitas máis non haberá porque xa se falou de venta pero se non hai un prezo eléctrico competitivo, non vale para ninguén".

Reconoce que "ao final sabemos o que nos contan, non moito máis alá, porque as previsións de mercado sábenas eles" y echa en falta mejor información en estos momentos: "Enterámonos antes pola prensa que pola empresa, daquí ao verán xa se verá, a dirección di que ten boas intencións e que hai que arreglar isto da forma menos dramática posible pero o comité non o ve así". Cree que apenas les queda otra cosa que hacer fuerza aunque "tiña que ter actuado antes o Estado porque agora todo o que sexa vai ser tarde e mal".

"Certo que aínda temos uns salarios bos, pero hai medo e a xente xa non gastaba como era costume, daquí ao verán xa se verá o que ocorre"

Juan ha superado un problema de espalda y esperaba aguantar en la brecha pero el momento es crítico y dice que "algúns o temos medio feito pero o problema é que que vai quedar aquí porque o verdadeiro problema na Mariña é que dende hai anos non temos outra industria á que agarrarnos". Y asegura que el miedo ha circulado soterradamente desde hace tiempo. "Certo que aínda temos uns salarios bos pero a xente xa non gastaba como era costume". Ahora estaban negociando el nuevo convenio y esta misma semana terminaron las votaciones de un anteproyecto que, por sus noticias, ha sido refrendado por la mayoría, el anterior no quería Alcoa prorrogarlo y con el actual conflicto rige de momento.

En lo personal, con dos hijos de 21 y 28 años, lamenta sobre todo la situación en que ha quedado su chica, azafata de vuelo en Barcelona que ha sufrido recientemente el Erte en la aerolínea Norwegian Air a raíz de la crisis del coronavirus: "Quebrou, pechou todo e só opera dende París, Roma e Noruega".

Ahora se abre otra etapa de incertidumbre después de una vida laboral en Aluminio, donde entró en 1991 después de haber pasado por la construcción, la carpintería o el mundo del mar.

EL MAR TAMBIÉN ESTÁ ACHICADO. La falta de salidas confiables en la comarca, si cae Alcoa, es algo que preocupa a muchos trabajadores. Volver al mar tampoco es tan sencillo ahora. Marta Pernas, que aparece también en el testimonio de arriba, lamentaría también el arrastre de caídas en las empresas auxiliares que tanto empleo proporcionan en A Mariña. Y sobre la opción de una vuelta a la pesca, no está convencida.

"Son filla de mariñeiro de toda a vida e o meu home tamén é mariñeiro, vexo que na pesca tamén baixaron as cousas, se pecha Alcoa probablemente teremos que emigrar porque a pesar de que somos novos, temos xa unha vida con fillos e hipoteca; de feito se nos casamos e compramos casa foi porque sempre pensamos que esta empresa era do mellor".

Otros trabajadores creen que de momento Fundición va a seguir en actividad porque tiene contratos que atender, y que daría un turno de 99 empleados. También Alúmina con los contratos bilaterales firmados. Pero los recortes en mantenimiento ya se notan en toda la factoría desde hace tiempo y el futuro ahora tampoco está despejado en Alúmina.

"De saír adiante será un pau grande; non pinta ben"

A punto de cumplir tres años en Electrolisis, Luis Chao piensa que el anuncio del despido de 534 trabajadores de la planta "non pinta nada ben e non vai quedar aí, porque detrás de Aluminio irán Alúmina e as auxiliares todas. Serían case 3.000 persoas que terán difícil atopar traballo, na Mariña sería imposible porque non hai nada parecido". Este vivariense, de 26 años, asegura que «dentro do que cabe non teño cargas familiares, vivo cos meus pais, pero tería que ir para o paro e logo mirar as posibilidades, pior teno a xente con 50 anos para atopar un novo emprego, é complicado, e mais un traballo nestas condicións, xa que por aquí non hai nada así. De saír adiante será un pau grande.



Su tío Luis Timiraos, que trabaja en la planta de Alúmina, teme que con el tiempo les ocurra lo mismo. "Estamos fastidiados porque coñecemos a moitos amigos e familiares que van quedar sen traballo e tamén están os das auxiliares, moitos dos cales traballan hoxe na fábrica como se fosen de plantilla. Poden ser 500 directos e outros 1.000 indirectos, afecta máis do que parece. O impacto é grande, aínda que non é o mesmo que peche todo o complexo. Hai moita xente nova con familia que comprou piso porque tiña unha estabilidade. Teñen experiencia, pero aquí non hai industria onde empregarse".

"Sentímonos moi enganados logo de toda a adaptación"

Beni Moreda, focense de 48 y 17 de ellos trabajando en la auxiliar Reymogasa, lamenta el anuncio de cierre tras todo el esfuerzo realizado este tiempo y el reciente para adaptarse a la prevención frente al coronavirus: "Ven que te esforzas e de boas a primeiras, déixante colgado".



Explica que desde hace dos semanas están en un Erte al paralizarles Alcoa el contrato de rebrascaje de las cubas, la mayor obra encomendada a ellos en la planta. "Reymogasa tiña o compromiso de Alcoa de recuperar a final de ano ese traballo e agora nos encontramos con isto. Sentímonos moi enganados logo de facer todo tipo de adaptacións ás normas no traballo como entrar escalonados, traballar con Epis, mascariñas, xeles, portas, vestiarios, furgonetas de tres persoas, o que supuxo un esforzo grande de alugueres..."



Su sentimiento es de incertidumbre y dice que "estaría ben que deixaran de pelexarse os políticos no Parlamento e no Senado e que a Xunta non se poña de lado, pois deberá que solucionar a súa parte". Forma parte de comité de Reymogasa "e desde o primeiro momento estamos coordinándonos co de Alcoa para as súas órdenes e mobilizacións, algo fundamental".

"Non atenderon o enfermo e así acaba en metástase"

El xovense José Manuel Balseiro, de 56 años y trabajador de Alúmina, considera que la medida anunciada "afecta a toda a comarca, aínda que o pior é para os compañeiros de Aluminio, a onde van?; encima co Covid-19, aínda que queiran saír non hai nada, está complicado, vai quedar moita xente no paro, é un pau polos salarios e para todo". Cree que "o problema non é o estatuto, agora chegaría tarde e mal, único para un posible comprador. Cando Alcoa pechou este ano unha planta en Estados Unidos e hai dous anos desfíxose das de Avilés e A Coruña, que non fará aquí, porque ser competitivo con China non é fácil. A Alúmina de momento véxolle futuro porque hai que abastecer as prantas de Europa".



Piensa que al menos un centenar de empleos aguantarán hasta finales de año porque la empresa tiene que cumplir el contrato con Amorebieta. Con más de 30 años en la factoría cree que "quitar unha parte é mutilar, non entendo a fábrica sen as dúas prantas", pero ve complicado salvarla, "porque se non hai rendibilidade, o posible inversor non inviste, agora apareceu o lobo, Alcoa dixo que sen unha tarifa competitiva non era viable, estivo esperando, pero non atenderon o enfermo e así acaba en metástase".

"Pensamos que era a mellor e agora logo non dá un peso?"

La burelesa de 29 años y residente en Fazouro Marta Pernas observa "unha situación bastante complicada". Tras los avisos sobre el precio de la electricidad y el del propio aluminio "como non nos salve o Goberno, vai pechar todo". Trabaja en Aluminio y cree que la estrategia es "despedirnos pouco a pouco para que non haxa tanta revolución e poir iso o que se comenta de nacionalizar a empresa durante sete anos para que non peche, sería boa solución, pero claro, todo pasa por un marco enerxéctico para as electrointensivas".



Marta se pregunta los motivos de cerrar la única empresa de aluminio primario de España. "Que van facer , comprarlle o aluminio e darlles a ganancia aos chinos? Sería mellor facer números e que se quede aquí, onde temos a empresa montada e a experiencia suficiente". "Sempre pensamos que era a mellor e agora resulta que non dá un peso", dice sin fiarse. Ella cree que "A Mariña enteira caerá pois se os traballadores non compran roupa, carne, non van aos bares e cean nos restaurantes nin van de vacacións por aí, moito pequeno comercio irá ao garete".



A nivel personal, esta crisis industrial le complica mucho la vida puesto que a su marido, marinero, se le murió la madre de repente y el padre está enfermo, por lo que debe cuidarlo y se ha quedado en el paro. Tienen una niña de un año y seis meses.

"Este peche supón o final do estado de benestar"

"En canto se confirme o peche de Alcoa será o fin do estado do benestar na Mariña". Así de rotundo se muestra Francisco López, Pakito, 17 años trabajando en la planta, al analizar el significado del cierre de la planta de Aluminio de la factoría. "O nivel de vida penso que vai baixar a nivel xeral, xa que todo é coma unha roda. Vai haber un montón de familias que van ver mermado o seu poder adquisitivo e iso vai afectar en cadea a tódolos sectores".



Pakito no cree que el cierre de Aluminio llegue solo y cree que, de producirse, en poco tiempo lo acompañará el de Alúmina, lo que duplicará el número de afectados. "Isto era algo que se vía vir, aínda que sempre tés a esperanza de que non pase. Alcoa quere pechar si ou si e agora estamos en mans dos políticos, o que non parece unha boa noticia". El sancibrense admite que trata de pensar lo menos posible en la situación y prefiere "ir partido a partido, coma o Cholo", haciendo un símil futbolístico con un dicho del entrenador del Atlético de Madrid.



"O primeiro será recibir unha compensación digna, que penso que non vai haber problema porque Alcoa o que quere é desfacerse da fábrica e despois xa pensarei o seguinte paso, aínda que supoño que haberá que emigrar e buscar traballo fóra da Mariña", afirmó. Pakito "En canto se confirme o peche de Alcoa será o fin do estado do benestar na Mariña". Así de rotundo se muestra, 17 años trabajando en la planta, al analizar el significado del cierre de la planta de Aluminio de la factoría. "O nivel de vida penso que vai baixar a nivel xeral, xa que todo é coma unha roda. Vai haber un montón de familias que van ver mermado o seu poder adquisitivo e iso vai afectar en cadea a tódolos sectores".

Pakito no cree que el cierre de Aluminio llegue solo y cree que, de producirse, en poco tiempo lo acompañará el de Alúmina, lo que duplicará el número de afectados. "Isto era algo que se vía vir, aínda que sempre tés a esperanza de que non pase. Alcoa quere pechar si ou si e agora estamos en mans dos políticos, o que non parece unha boa noticia". El sancibrense admite que trata de pensar lo menos posible en la situación y prefiere "ir partido a partido, coma o Cholo", haciendo un símil futbolístico con un dicho del entrenador del Atlético de Madrid.

"O primeiro será recibir unha compensación digna, que penso que non vai haber problema porque Alcoa o que quere é desfacerse da fábrica e despois xa pensarei o seguinte paso, aínda que supoño que haberá que emigrar e buscar traballo fóra da Mariña", afirmó.

"Agora mesmo sinto unha mistura de mágoa e rabia"

Miguel Burundarena (Almacén) entró a trabajar en Alcoa en el año 1991. Es, por tanto todo un veterano de la fábrica sancibrense, en la que lleva casi 30 años. Por eso, el anuncio de cierre no cogió desprevenido a este focense, que ya se auguraba algo diferente a los últimos años por los movimientos que se venían dando en la empresa. "Ao final cumpriuse o que se viña falando ultimamente e esta vez non parece so unha amenaza, senón que vai moi en serio", afirmó.



Para Burunda es un momento para intentar solucionar «entre todos», antes de buscar culpables, aunque tiene muy claro que las dificultades son máximas porque la voluntad por parte de algunos es inexistente y considera a la empresa como principal responsable. "Os gobernos non fixeron nada ou moi pouco para manter Alcoa e a multinacional penso que non ten ningún interese en continuar en San Cibrao. Non somos tontos e o da enerxía parece agora mesmo máis unha excusa que unha realidade porque a empresa recibiu un montón de subvencións para manter o emprego e agora non respecta ese acordo", afirmó.



"Sinto unha mistura de mágoa e rabia", afirmó Burunda respecto a sus sensaciones personales como trabajador de la planta de Aluminio de Alcoa. "Levo agora un tempo con problemas nas costas e fastidiame moito que a empresa me vaia deixar na estacada con 56 anos despois de 29 traballando a reo", afirmó el focense, que todavía guarda alguna esperanza de que el cierre no de produzca. "Déixome guiar polo corazón máis que pola cabeza para intentar convencerme de que todo se pode solucionar, pero se o penso friamente está claro que a situación chegou a un punto que case parece de difícil retorno", manifestó.



Miguel Burundarena (Almacén) entró a trabajar en Alcoa en el año 1991. Es, por tanto todo un veterano de la fábrica sancibrense, en la que lleva casi 30 años. Por eso, el anuncio de cierre no cogió desprevenido a este focense, que ya se auguraba algo diferente a los últimos años por los movimientos que se venían dando en la empresa. "Ao final cumpriuse o que se viña falando ultimamente e esta vez non parece so unha amenaza, senón que vai moi en serio", afirmó.

Para Burunda es un momento para intentar solucionar «entre todos», antes de buscar culpables, aunque tiene muy claro que las dificultades son máximas porque la voluntad por parte de algunos es inexistente y considera a la empresa como principal responsable. "Os gobernos non fixeron nada ou moi pouco para manter Alcoa e a multinacional penso que non ten ningún interese en continuar en San Cibrao. Non somos tontos e o da enerxía parece agora mesmo máis unha excusa que unha realidade porque a empresa recibiu un montón de subvencións para manter o emprego e agora non respecta ese acordo", afirmó.

"Sinto unha mistura de mágoa e rabia", afirmó Burunda respecto a sus sensaciones personales como trabajador de la planta de Aluminio de Alcoa. "Levo agora un tempo con problemas nas costas e fastidiame moito que a empresa me vaia deixar na estacada con 56 anos despois de 29 traballando a reo", afirmó el focense, que todavía guarda alguna esperanza de que el cierre no de produzca. "Déixome guiar polo corazón máis que pola cabeza para intentar convencerme de que todo se pode solucionar, pero se o penso friamente está claro que a situación chegou a un punto que case parece de difícil retorno", manifestó.

A falta de 5 años para poder prejubilarse con contrato de relevo, Burunda es consciente de que no le será fácil encontrar un trabajo con las condiciones del que tiene en Alcoa. "Teño dous fillos, que é verdade que xa van sendo maiores, pero aínda hai que pensar neles. Os meus ingresos son básicos para nós e se non os temos haberá que buscar alternativas laborais, sempre tendo en conta que tampouco teño a idade ideal para buscar un traballo", asegura el focense, que espera que en caso de no arreglarse la situación "as compensacións económicas e sociais sexan boas para os traballadores. Dentro do malo sería un pequeno alivio", concluyó.

"O que pense que non lle afecta, vive moi equivocado"