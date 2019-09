El Bloque Nacionalista Galego planteará ante el Parlamento Europeo la necesidad de encontrar una solución para la situación medioambiental de la Ría de Viveiro. Por ello ya registró ante la Comisión de Peticiones a través de Ana Miranda una solicitud para que se cumpla la normativa europea en tratamiento de aguas residuales y en la que denuncia además el atraso en la ejecución de las obras necesarias para subsanar esa problemática que, aseguran, "xa deberan estar resoltas desde o ano 2000".

Esta cuestión se tratará en el Parlamento Europeo en una sesión a la que acudirá la portavoz municipal del Bloque de Viveiro, Miriam Bermúdez, además de integrantes de la plataforma Pro-Celeiro. En esta denuncia los nacionalistas hacen hincapié en la "lentitude e pasividade" de las distintas administraciones "pois a Xunta do PP leva case 10 anos de anuncios destas melloras na depuración pese a existencia de fondos europeos, agora en risco de perda, e que recentemente volven a repetir o xa anunciado e a celebrar a licitación dunha parte das obras que por si soas non van a resolver o problema".

Otra circunstancia que lamentan son los "datos falsos que foron remitidos á Comisión Europea" para así, afirman desde el BNG, "evitar sancións, indicando que existe un tratamento adecuado das augas residuais e, sen embargo, a propia Xunta de Galiza recoñeceu en diferentes ocasións que a capacidade real da Edar está por debaixo do necesario para a poboación do Concello e que as augas non se desinfectan correctamente antes de se verter".

A ello añaden las habituales roturas del emisario "que verque as augas no interior da ría, preto das praias, e unha captación de augas, pero este proxecto só se centra na depuradora sen contemplar o amaño do emisario".

Miriam Bermúdez avanzó que desde su grupo continuarán luchando por conseguir una "ría limpa e recuperada".