La estación de autobuses de Burela estará reformada el año próximo

La estación de autobuses de la localidad de Burela estará reformada durante el año que viene, según anunció ayer en estas mismas instalaciones el delegado de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, quien acudió acompañado del alcalde de Burela, Alfredo Llano. La previsión inicial es que las obras estén acabadas en primavera y el regidor burelés recordó que se trata de una vieja demanda "moi necesaria para mellorar a imaxe destas instalacións".

Balseiro confirmó que son cinco las empresas que se interesaron por ejecutar estos trabajos de remodelación y explicó que está en marcha el proceso de contratación de la obra valorando estas cinco ofertas. La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade reservó un presupuesto para esta remodelación que asciende a más de 70.000 euros. "A Xunta quere ofrecer unha instalacións nas mellores condicións posibles e máis cómodas e seguras" explicó el delegado.

El presupuesto total supera los 70.000 euros

Entre las reformas que están previstas se encuentra una mejora en las cubiertas tanto de las dársenas como de la propia estación. Además, se mejorará el sistema de recogida de aguas y se incorporará un sistema de anclaje que permita trabajar de un modo más seguro en las operaciones de mantenimiento y limpieza en altura.

El proyecto también incluye el pavimentado de la zona de circulación de los autobuses y la correspondiente reposición de las marcas viales. Asimismo, se aumentará el número de bancos en las dársenas y se colocará un nuevo rótulo identificativo para la edificación. Se reformará la instalación eléctrica, los baños y, en general, todas las instalaciones del interior, que se pintarán de nuevo.

NUEVA IMAGEN

Alfredo Llano destacó que "é moi importante que se vaian tapar as fochancas da zona onde aparcan os autobuses" y añadió que "por fin vamos darlle outra imaxe a esta estación".

El regidor burelés también recordó que no se llevaban a cabo obras de mejora desde hace una década y que por lo tanto "agora xa correspondía facer unha nova intervención nesta estación porque consideramos que é moi empregada e non estaba á altura do que precisa".

Carreteras: Infraestruturas mejora tres viales de la comarca

La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade tiene en marcha o prevé iniciar de forma inminente obras de mejora en tres carreteras de la comarca. para ello invertirá 1,2 millones de euros. en este momento se encuentran en ejecución las obras en la carretera LU-151 en el tramo entre Fazouro y San Acisclo, del municipio de Foz. Las mejoras realizadas en la travesía de A Seara, de Alfoz, en la carretera LU-160, están a punto de ser acabadas.



OTROS TRABAJOS

Está previsto que a principios del próximo mes de septiembre den comienzo las obras de refuerzo del firme del tramo de la carretera LU-161 entre Landrove y Ferreira do Valadouro, que afectan a varios puntos de los municipios de Viveiro, Ourol y de Valadouro. José Manuel Balseiro explicó ayer que si las condiciones son favorables se prevé acabar las obras a lo largo del mes de septiembre.