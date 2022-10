El esqueleto del zifio varado en Xove se expondrá en el Museo do Mar de San Cibrao

El zifio de Sowerby que murió en la playa de Lago (Xove) este miércoles formará parte en el futuro de la exposición mamíferos marinos con que contará el Museo do Mar de San Cibrao, según indicó el responsable de varamientos de la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (Cemma), Alfredo López. La dirección del centro expresó su deseo de incorporar material para divulgar más la vida de los cetáceos, por lo que se conservarán su esqueleto para su posterior exhibición.

El proceso lleva un tiempo porque es necesario "limpalo de carne, desengrasar e preparalo, o cal pode levar varios anos. O normal é soterralo nun sarcófago para que co paso do tempo quede limpo o óso", explica Alfredo López. Entretanto, el resto de las piezas recogidas se congelan y trasladan a la Facultad de Veterinaria de Lugo y al Rof Codina, con que colabora la Cemma para su estudio.

Oportunidad "única" para recoger datos

El equipo de apoyo desplazado desde Oviedo y otros especialistas de la coordinadora hicieron este jueves en la explanada portuaria de Morás la necropsia, que aclaró las causas de la muerte, pero confirmó el "baixo de peso" con que varó el cetáceo vivo, "sen comida no estómago". Le retiraron la cabeza, las aletas y el estómago, a los que harán un diagnóstico por imagen para conocer, por ejemplo, "como é a estrutura ósea do cráneo e demais detalles", apunta López.

Además analizarán el estómago para saber su dieta, sobre lo que podrían arrojar luz posibles picos de cefalópodos. Piensan que pueden hallar "cousas impresionantes que non poderías atopar doutro xeito, xa que non poderías baixar ás profundidades nas que vive —entre 200 y 1.500 metros—. Que aparecese vivo é unha oportunidade única de recoller datos, porque son especies das que non se sabe practicamente nada e que cuxos corpos aparecen en descomposición na maioría dos casos", recalca.

El zifio de Sowerby, científicamente Mesoplodon bidens, habita una zona amplia del Atlántico norte y se localiza a partir de la plataforma continental, a unos 25 kilómetros de la costa, área a partir de la que se ubican los grandes cañones submarinos, donde caza. Se trata del primer tipo de zifio que logró describirse.

Era un macho juvenil sin dientes externos

El zifio varado en la playa xovense era un macho juvenil, que medía 4,5 metros de longitud y no tiene dientes externos en la mandíbula, un elemento que solo aparecen en machos adultos —los cuales pueden alcanzar los 5,5 metros—. Su peso estimado es de una tonelada. Creen "interesante" hacerle un TAC para descubrir más características de su fisonomía.

El nombre de bidens se debe a los dos dientes que puede llegar a desarrollar en la mandíbula, característicos del género Mesoplodon. Su hocico es moderadamente largo y el melón ligeramente convexo. De color gris, puede llegar a pesar 1.300 kilos.

Se trata de un gran buceador, con inmersiones de más de una hora de duración. Come cefalópodos, como pulpos y calamares, que detecta con el ecosónar que tiene, ya que a esas profundidades no existe luz, y después las atrapa mediante succión con la boca.