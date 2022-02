Espírito galego

Baixo o nome de Gromo, Eloy Hermida, ferrolán que traballa como deseñador en Sargadelos, expoñerá na casa da cultura de Burela un conxunto de 34 ilustracións coa máis pura inspiración galega. "A influencia de Sargadelos sempre se nota porque ao final é alí onde traballo, pero para estas obras a liberdade creativa para traballar é total", recoñece Hermida, polo que se trata dunha mostra persoal na que o artista reflexa o seu universo creativo.

A base dos traballos expostos é o folclore galego e os eixos sobre os que xira son a mitoloxía e a paisaxe. "O noso folclore sempre serviu para representar os medos e frustracións da sociedade galega, neste caso revivimos eses mitos para simbolizar as preocupacións máis contemporáneas e que sexa a arte a que envíe esas novas mensaxes", explica Hermida, que subliña que Galicia conta cun folclore moi extenso e rico "coma as súas terras pero hoxe en día estase a desvanecer pola perda da súa tradición oral".

O obxectivo de Gromo é achegar de novo as historias que inundaron os pobos e a súa xente, dándoas a coñecer ás novas xeracións por medio da súa linguaxe artística, que neste caso se expresa a través de distintas técnicas. Así, as ilustracións que compoñen a mostra están feitas á tinta, en acrílico, con aerógrafo ou usando unha técnica mixta. "Elixín distintas técnicas, aínda que é certo que coa que máis fluído me sinto á hora de traballar e coa técnica do grafito", explica Hermida, que entrou en contacto coa ilustración unha vez rematada a súa formación en Deseño de Producto no seu Ferrol natal.

Será esta de Burela a primeira vez que Hermida expoña nunha sala de arte, xa que antes o tiña feito en espazos máis pequenos como na Sacabeira en Sargadelos. "Quería que esta exposición se vira en Burela por primeira vez porque foi vivindo aquí cando empecei a traballar nela", asegura. A inauguración está prevista para este venres, ás sete da tarde, na casa da cultura burelesa e permanecerá aberta neste espazo ata finais de mes. Poderá verse de luns a venres de once da mañá a unha e de seis a oito da tarde.

A idea de Hermida é mover a exposición por distintos puntos despois de Burela. "Quero que as ilustracións e a mensaxe que quero enviar con elas cheguen á xente nova polo que unha vez remate o tempo en Burela teño previsto movela por outros espazos expositivos porque é a maneira de dala a coñecer", explica o artista.