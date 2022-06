"Espero estar na lista da selección española para disputar o campeonato do Mundo"

El subcampeonato de España conquistado por Adrián Ben en los 800 metros lisos disputados en la ciudad andaluza de Nerja dejó un sabor más que dulce al atleta de Viveiro, que no solo conquistó una nueva medalla nacional, sino que selló virtualmente su pasaporte para el campeonato del mundo de Eugene, en julio, y para el Europeo de Munich, en agosto. Salvo sorpresa, el joven mariñano será uno de los integrantes del equipo nacional que viajará dentro de apenas tres semanas a la localidad californiana de Eugene, que tendrá lugar entre el día 15 y el 22 de julio.

La felicidad no fue absoluta para Adrián Ben tras lo sucedido en Nerja "porque eu sempre saio a gañar", pero la satisfacción por el deber cumplido y la alegría por la medalla compensaron quedar por detrás de Álvaro de Arriba. "Había cinco atletas con mínimas para o Mundial e iso xa serve para explicar o nivel que había na proba. Corrín pensando un pouco na pelexa por quedar entre os tres primeiros para ter moitas posibilidades de estar en Eugene e Múnich, así que cumprín co obxectivo", señala, reconociendo que lo intentó todo para ganar, pero no hubo forma de superar a De Arriba. "Forcei o sprint todo o que puiden e serviume para superar a Mariano, pero Álvaro foi inaccesible, ao final na recta de chegada foi quen de manter a distancia".

Adrián Ben forma parte del gran momento que vive el atletismo español, especialmente en los 800 metros. "Non quero faltarlle ao respecto a ninguén de anos anteriores, pero está claro que o nivel actual nesta proba é moi alto. O ano pasado rozouse o récord dos campionatos e nesta ocasión batiuse, pero ademais é que cada vez hai que correr máis rápido para poder estar entre os mellores, e cada vez somos máis os que aspiramos ás medallas", dijo.

Álvaro de Arriba es el único deportista que tiene ya asegurada su presencia en el campeonato del mundo de Eugene por su título nacional, aunque Adrián Ben está convencido de que tanto el como Mariano García también estarán en la lista que saldrá posiblemente este miércoles o el jueves. "Creo que o máis xusto é que sexamos os tres representantes de España en Eugene porque ocupamos os tres primeiros postos e temos mínima, pero será o seleccionador o que decida quenes acompañarán a Álvaro de Arriba, desde logo eu teño a ilusión de estar», señala Adrián Ben, que considera que sería un trío que podría representar muy bien a España. «Álvaro xa demostrou o seu gran momento e eu estou moi ben tamén. Mariano ven a máis e cada vez está mellor", sentenció.

GOLDEN LEAGUE. No habrá que esperar mucho para ver de nuevo a Adrián Ben sobre una pista, ya que este mismo jueves participará en el mitin de Estocolmo, donde se medirá a los mejores especialistas mundiales de los 800 metros lisos en una prueba de la Diamond League, el circuito mundial más importante del atletismo actual. La prueba de 800 lisos cerrará la jornada, a las 21.51 horas.

La lista de rivales que se va a encontrar Adrián Ben en Estocolmo no tienen nada que envidiarle a una final de un campeonato del mundo o de unos Juegos Olímpicos. Los kenianos Korir y Rotich son los dos únicos que han bajado de 1.43, aunque esta temporada están lejos de sus marcas. En liza estará también el francés Benjamin Robert, uno de los pocos atletas que ha podido bajar de 1.44 este año. El británico Elliot Giles , el keniata Kipruto y el francés Gabriel Tual serán otros de los grandes nombres del 800 actual en liza.

Tras la disputa de la prueba de Estocolmo Adrián Ben se dedicará a preparar exclusivamente el campeonato del Mundo si entra en la lista de elegidos para la cita de Eugene.