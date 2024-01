La esperanza por el rearranque de Aluminio empieza en la cuba 104

Los trabajos para el rearranque de la planta de Aluminio de Alcoa en San Cibrao avanzan según lo previsto, con el margen que ofrece que solo 32 de las 512 tengan que estar operativas el 31 de marzo de este año. Por el momento se desconoce qué día concreto se volverá a fabricar pero el presidente del comité, José Antonio Zan, pidió "no meter más presión" al departamento de Electrolisis ni a sus operarios porque se enfrentan a un trabajo "complicado" y expuso que este martes fue una fecha significativa al introducirse baño líquido en la primera cuba, la 104 de la serie B.

Los delegados de prevención del comité mantuvieron una reunión con los responsables del departamento de Electrolisis para recibir información sobre este proceso. Pudieron saber que en diciembre "ya tenían preparadas cuatro cubas con las que se iniciaría el rearranque" y a partir de ahí "hacen falta una serie de hitos que llevan un tiempo y en los que puede haber problemas y errores, pero lo importante es que el 31 de marzo o incluso antes van a estar 32 operativas. El rearranque es muy complicado, hace falta calma y tranquilidad", insiste Zan.

Este proceso de vuelta a la actividad de las cubas lo denominan "arranque en seco" y tras la preparación previa en diciembre esta semana se vierte baño líquido en dos de ellas. El presidente del comité reseña que este martes "salió muy bien" el trabajo realizado entre los departamentos de Fundición y de Electrolisis para introducir este baño calentado en Fundición en la primera de las cubas.

"Las cubas tienen los ánodos del rearranque ya dentro, les tienen que meter el baño, dejarlo en calefacción unos días más y después se le mete la tensión. Una cuba tarda en arrancarse semanas, y más cuando es un arranque en seco. Los trabajadores y el departamento estudian todas las fórmulas para que salga lo mejor posible y que no haya ninguna incidencia ni accidente", dice Zan, quien recuerda que esta "es la primera experiencia de lo que se va a hacer después con el resto hasta llegar a las 512".

Desde la sección de la CIG lamentan sin embargo que no haya una fecha concreta para conectar las cubas en las que se trabaja a la corriente, pues entienden que ahí es cuando se realiza el rearranque propiamente dicho. "A pesar de estar no acordo que a partir do día 1 de xaneiro se comezaría co rearranque, a día de hoxe aínda non ten data de conexión", dicen desde la central sindical, que exige a Alcoa que "emita xa a orde de comezo do rearranque poñendo o día 15 como data de conexión eléctrica á rede".

Apuntan que en la reunión la empresa ofreció ese día como el de tener finalizados los trabajos previos en las cubas para su vuelta a la actividad, pero eso no implica que se conecten a la red y empiecen a fabricar aluminio en ese momento. Añaden que hasta abril de 2025 solo habrá 32 cubas operativas y a partir de ahí se encenderán cuatro por día hasta llegar a las 512 el 31 de octubre de 2025.

Por su parte Alcoa reseña que se trató de una reunión interna con el comité y que el rearranque avanza según el plan previsto.

La multinacional cierra una refinería de alúmina en Australia con 800 empleados

Alcoa anunció su intención de cerrar su refinería de alúmina de Kwinana en Australia Occidental, con una capacidad de 2,2 millones de toneladas métricas y que opera al 80% de su capacidad desde enero del año pasado.



El vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de la multinacional, Matt Reed, anunció esta decisión por la antigüedad de las instalaciones, de 60 años, junto a otros motivos como los costes operativos o las condiciones del mercado actual.



La reducción será progresiva a partir del segundo trimestre del año y la planta pasará de 800 empleados a 250 en el tercer trimestre, cuando cese la producción de alúmina. En el tercer trimestre de 2025 quedarán unos 50.



La planta de alúmina de San Cibrao tiene una capacidad de producción inferior a esta australiana, de 1,5 millones de toneladas métricas al año, y a su vez se encuentra reducida al 50% desde el verano de 2022 por el alza en los precios del gas y la compleja situación del mercado. Su plantilla directa ronda el medio millar de personas.